Kolejny rywal Hurkacza wycofał się z igrzysk! "Radykalna zmiana"

Od 27 lipca br. tenisiści i tenisistki będą rywalizować o medale w trakcie igrzysk olimpijskich w Paryżu. W singlu naszymi największymi nadziejami na medale są Iga Świątek oraz Hubert Hurkacz. Okazuje się, że Hubertowi ubędzie jeden z rywali, który postanowił się wycofać z rywalizacji po to, by dbać o swoje zdrowie. Wiadomo też, kto wejdzie w jego miejsce. "Zespół fizjoterapeutów zalecił mu, by nie stawiał czoła radykalnej zmianie nawierzchni" - czytamy.

