Ekspert krytykuje Świątek za Wimbledon. "To mi się nie zgadza"

Nie od dziś wiadomo, że trawa nie należy do ulubionych nawierzchni Igi Świątek. Mimo to nasza zawodniczka była postrzegana jako jedna z faworytek do wygrania Wimbledonu. Szczególnie po imponującej serii na mączce. Tymczasem na Wielkim Szlemie w Londynie rywalizację zakończyła już na trzeciej rundzie. Jej pogromczynią okazała się Julia Putincewa, która wygrała 3:6, 6:1, 6:2.

Były reprezentant Polski analizuje porażkę Świątek. Zwrócił uwagę na jedno

Po pierwszym secie z pewnością nikt nie spodziewał się, że Świątek zejdzie z kortu pokonana. W końcu dosyć pewnie zwyciężyła 6:3. Od drugiej partii jej gra była już zdecydowanie mniej efektywna. - Nie odpoczęłam odpowiednio. Nie zamierzam więcej popełnić tego błędu. Po tak trudnym sezonie na korcie ziemnym naprawdę potrzebuję odzyskać siły. Może to także jest powód - tłumaczyła sama liderka światowego rankingu na pomeczowej konferencji.

Choć od jej meczu minęło już kilka dni, to eksperci nadal próbują wytłumaczyć, dlaczego pojedynek z Kazaszką nie ułożył się po myśli Polki. W programie Meczyki.pl poświęconym Wimbledonowi porażkę Igi Świątek analizował m.in. Dawid Olejniczak. Były reprezentant Polski w Pucharze Davisa zaznaczył, że nawet pierwsza rakieta świata może przegrać mecz, jednak nie rozumie, dlaczego stało się to aż tak szybko.

- Przegrać można z każdym, ale nie powinno być tak, że Iga Świątek - tak mocna jedynka rankingu WTA - przegrywa tak szybko dwa sety. Nie wiem, co się stało. Putincewa grała jak natchniona, bezbłędnie. Ale u Igi zabrakło mi reakcji - powiedział.

- Może żeby trochę podnieść piłkę, zagrać slice'a. Za szybko to wszystko uciekło z jej rąk - zaznaczył. Następnie ekspert odniósł się do cytowanych słów samej Świątek, która mówiła o zbyt krótkim urlopie po Roland Garros. - Czytałem, że miała za krótką przerwę pomiędzy Roland Garros a Wimbledonem. Ale były trzy tygodnie, to mi się nie zgadza. To dosyć długo, tym bardziej że Iga oprócz meczu z Osaką nie miała zbyt wyczerpujących meczów w Paryżu - tłumaczył Olejniczak.

W czwartej rundzie Julia Putincewa przegrała z Jeleną Ostapenko 2:6, 3:6. Łotyszka wyrosła na zawodniczkę, która coraz bardziej liczy się w walce o tytuł Wimbledonu. W ćwierćfinale zagra z Czeszką Barborą Krejcikovą.