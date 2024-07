Stało się! Rybakina mocno namieszała w rankingu

Kobiecy Wimbledon od samego początku jest w tym roku koszmarem największych faworytek. Jeszcze przed rozpoczęciem rywalizacji z turnieju musiała się wycofać Aryna Sabalenka (3. WTA). W pierwszej rundzie odpadła zaś obrończyni tytułu Marketa Vondrousova (6. WTA), w drugiej Jessica Pegula (5. WTA), w trzeciej Iga Świątek (1. WTA), a w czwartej Coco Gauff (2. WTA). Spośród zawodniczek z czołowej szóstki pozostała zatem tylko Jelena Rybakina (4. WTA), która już może mówić o sporym sukcesie.

REKLAMA

Zobacz wideo Deschamps pod ostrzałem krytyki. "To frustruje. Nie tylko kibiców"

Rybakina z awansem w rankingu WTA Race. Gigantyczna strata do Świątek

W poniedziałek 25-latka zameldowała się w ćwierćfinale. W spotkaniu z Anną Kalinską (18. WTA) wygrała pierwszą partię 6:3, a w drugiej prowadziła 3:0 i wówczas jej rywalka doznała kontuzji i skreczowała. Reprezentantka Kazachstanu obok Włoszki Jasmine Paolini (7. WTA) jest jedną z zaledwie dwóch zawodniczek z pierwszej dziesiątki rankingu WTA, które zagrają o półfinał. W kolejnym meczu zmierzy się z Eliną Svitoliną (21. WTA).

Awans do najlepszej ósemki Wimbledonu sprawił, że w rankingu WTA Race Rybakinie dopisano 430 punktów, a to oznacza, że właśnie wyprzedziła drugą dotychczas Arynę Sabalenkę. Kazaszka ma w tej chwili 4551 punktów, a Białorusinka o 85 mniej. Lepsza pozostaje już tylko Iga Świątek. Jej przewaga jest jednak kosmiczna. Polka zgromadziła aż 7465 punktów, czyli 2914 więcej niż Rybakina.

Zmiany w rankingu WTA Race. Wielkie roszady po Wimbledonie. Rybakina i Paolini triumfują

A czym właściwie jest ranking WTA Race? To zestawienie, w którym uwzględniane są jedynie punkty zdobywane w danym roku kalendarzowym. Na jego podstawie wyłonionych zostanie osiem zawodniczek, które zagrają w kończącym sezon turnieju WTA Finals w Rijadzie (2-9 listopada). Pewna gry w stolicy Arabii Saudyjskiej na razie jest tylko Iga Świątek. Rybakina jest na najlepszej drodze, by do niej dołączyć.

Awans w tym zestawieniu zanotowała także Jasmine Paolini. Finalistka Rolanda Garrosa wyprzedziła Coco Gauff i zajmuje czwartą pozycję. O dwa miejsca w górę przesunęła się też Jelena Ostapenko (14. WTA), która pokonała w 1/8 finału pogromczynie Igi Świątek Julię Putincewą (35. WTA) i znalazła się na siódmym miejscu. Z najlepszej ósemki wyleciała za to Qinwen Zheng (8. WTA). Finalistka Australian Open przegrała już w pierwszej rundzie Wimbledonu i spadła z siódmej na dziewiątą lokatę.

Ranking WTA Race [stan na 8 lipca]: