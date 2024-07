Przegrana Świątek zapisze się w historii Wimbledonu. Czegoś takiego nie było od lat

Mimo że Iga Świątek nie odnosiła wielkich sukcesów na trawie w seniorskiej karierze - najdalej dotarła do ćwierćfinału Wimbledonu (2023) - to eksperci wymieniali ją w gronie faworytek do triumfu. I w dwóch pierwszych rundach faktycznie wywiązała się z tej roli. Wygrała zarówno z Sofią Kenin, jak i Petrą Martić. Murem nie do przebicia dla niej okazała się jednak Julia Putincewa.

REKLAMA

Zobacz wideo Skarga na dziennikarza Polsatu

Iga Świątek dała sobie wyrwać zwycięstwo. Dzięki temu Putincewa przeszła do historii

Polka dobrze rozpoczęła to starcie, bo już w pierwszym secie triumfowała 6:3. Tylko że później jej gra całkowicie się posypała. Dość powiedzieć, że urwała Kazaszce zaledwie trzy gemy. Ostatecznie przegrała 1:6, 2:6 i pożegnała się z turniejem.

"Brawa dla Julii Putincewej. Od końcówki pierwszego seta weszła na znakomity poziom. Zasłużone zwycięstwo, była niemal bezbłędna" - pisali eksperci. Wielu z nich doceniło klasę Putincewej. I mieli rację. Tym bardziej że tym zwycięstwem Kazaszka dokonała historycznej rzeczy, na którą kobiecy tenis czekał aż od pięciu lat. O czym konkretnie mowa?

Jak podał portal OptaAce na X, Putincewa została pierwszą tenisistką od 2019 roku, która pokonała liderkę rankingu WTA na Wimbledonie po tym, jak straciła pierwszego seta. Właśnie przed pięcioma laty tego samego wyczynu dokonała Alison Riske. Wówczas Amerykanka triumfowała z Ashleigh Barty wynikiem 3:6, 6:2, 6:3. "Oszałamiające" - tak o dokonaniu Putincewej pisali statystycy OptaAce.

Teraz przed Świątek jeden cel - złoto w Paryżu

Było to również pierwsze zwycięstwo Kazaszki ze Świątek w dotychczasowej karierze. W poprzednich czterech bezpośrednich meczach tych zawodniczek górą była nasza rodaczka. Teraz przed Polką jasny cel - igrzyska olimpijskie. Te zostaną rozegrane na "mączce", a więc nawierzchni uwielbianej przez liderkę rankingu. W końcu to właśnie na niej zdobywała aż cztery tytułu wielkoszlemowe - Roland Garros.

Z kolei Putincewa koncentruje się na Wimbledonie. W IV rundzie zmierzy się z Jeleną Ostapenko. Występ na tym etapie rywalizacji to dla Kazaszki największe osiągnięcie w Londynie. Wcześniej zmagania kończyła już w I rundzie.