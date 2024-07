Żenujące zachowanie rywalki Igi Świątek. Sama nie dowierza w to, co wyprawia

- Czasem oglądam swoje mecze i myślę: "Nie znam tej osoby. Nie mam z tym nic wspólnego" - opowiadała z uśmiechem podczas niedawnego Roland Garros Julia Putincewa. U niektórych kibiców jej zachowanie również wywołuje rozbawienie, ale inni nie są tak wyrozumiali i zarzucają jej nieprzestrzeganie zasad fair play. W sobotę 29-letnia tenisistka po raz piąty w karierze zmierzy się z Igą Świątek i można się spodziewać, że znów zapewni emocje. Choć wydaje się, że tym razem jest także spora szansa na to, że pokaże również dobry tenis.

"Nie płacz, gdy następny przeciwniczka trafi cię w twarz". Słynny uścisk dłoni w meczu z Magdą Linette

Zamiłowanie do gry na nawierzchni ziemnej i uwielbienie dla Rafaela Nadala - te dwa elementy łączą Świątek i Putincewą. Pod względem zachowania na korcie są zaś jak dwa różne światy. Polce co prawda niekiedy zdarza się okazywać trochę emocji, ale raczej rzadko. A jeśli już, to głównie widać, gdy jest zła na siebie, czasem zwraca się w stronę swojego sztabu szkoleniowego. To wszystko. Od tego, na co stać starszą sześć lat reprezentantkę Kazachstanu, dzieli ją przepaść.

"To może być nawet zgodne z fair play, ale nie płacz, gdy następna przeciwniczka trafi cię w twarz z odległości trzech stóp. To było kiepskie" - napisał na portalu X jeden z internautów, komentując dwa lata temu zagranie Putincewej z meczu z Garbine Muguruzą w Rzymie. Trafiła wtedy dość mocnym uderzeniem stojącą przy siatce Hiszpankę, a ta miała potem wyraźnie zastrzeżenia do tego zachowania.

Putincewa wygrała wtedy niespodziewanie, a krótki pomeczowy uścisk dłoni i wyraz twarzy Muguruzy w tamtym momencie nie pozostawiały wątpliwości, że miała pretensje do rywalki. Znacznie bardziej pamiętny był jednak pomeczowy uścisk dłoni w wykonaniu pochodzącej z Rosji zawodniczki w 2017 roku, gdy została pokonała w Charleston przez Magdę Linette. Putincewa ledwo dotknęła wówczas dłoni Polki, mając cały czas odwróconą od niej twarz. W sumie 32-latka z Poznania mierzyła się z tą przeciwniczką aż dziewięć razy (ma bilans 6-3).

- Mamy bardzo dużo różnych historii. Nie ma co wchodzić w szczegóły - zaznacza Linette.

Diabeł na korcie, miła i uśmiechnięta poza nim. "Nie znam tej osoby"

Ale w wielu innych meczach Putincewa również pokazywała, że mniej lub bardziej kontrowersyjne zachowania nie są u niej wyjątkiem. Niemal stałym elementem jest u niej wymachiwanie ramionami, rzucanie rakietą, krzyki w kierunku osób z jej boksu czy okazywanie niezadowolenia na inne sposoby. W majowym meczu z Jeleną Rybakiną po jednym z błędów zaczęła uderzać mocno rakietą w udo. Operator kamery zrobił potem zbliżenie i na jej nodze cały czas było widać mocne ślady po tym wyładowaniu emocji. W marcu w Indian Wells, gdy mierzyła się ze Świątek i nie miała sposobu na dobrze grającą rywalkę, w pewnym momencie wymownie usiadła na korcie. U jednych wywołała tym rozbawienie, inni widzieli w tym lekceważące podejście do przeciwniczki.

Zajmująca 35. miejsce w rankingu WTA tenisistka została spytana o swoje zachowanie na korcie podczas ostatniej edycji Roland Garros. Przeciwstawiono je odsłonie, którą prezentuje poza kortem, gdy jest wesoła i pogodna.

- Cóż, jestem nastawiona na rywalizację, nie dbam wtedy o nic. Jestem wówczas po to, aby walczyć o zwycięstwo niezależnie od wszystkiego. Jestem gotowa wydobyć z siebie diabła, jeśli to potrzebne. Poza kortem jestem miłą, uśmiechniętą osobą, która niczym się nie przejmuje. Nie kłócę się zbytnio, łatwo się ze mną dogadać. Lubię gotować, śpiewać i tańczyć. Na korcie zaś zapewniam na pewno rozrywkę - przyznała z lekkim uśmiechem 29-latka w wywiadzie przeprowadzonym przez osobę pracującą dla organizatorów paryskiego turnieju.

Po chwili ten uśmiech na sekundę przygasł, gdy przeprowadzający wspomnianą rozmowę spytał tenisistkę, czy była kiedyś zażenowana swoim zachowaniem na korcie.

- Tak, wiele razy. Czasem oglądam swoje mecze i myślę: "Nie znam tej osoby. Nie mam z tym nic wspólnego" (śmiech). Ale potem myślę: "Ok, to emocje". Ludzie, którzy nie są zawodowymi sportowcami, nie wiedzą, jak to jest być pod dużą presją. Do tego dochodzi mój styl gry - dużo biegam, cały czas mam wysokie ciśnienie, krzyczę. Kiedy o tym wszystkim myślisz, to tylko koniec końców tenis, ale na korcie myślę, że jestem w trakcie walki. Taka jestem - nie poddaje się, zawsze jestem gotowa walczyć o każdy punkt. Wiem, że czasem moje zachowanie jest bardzo złe. Staram się być lepsza każdego dnia, ale czasem nie wychodzi - dodała znów z uśmiechem Putincewa.

"Jak nie idzie, to wtedy próbuje wszystkiego". Linette uspokaja kibiców Świątek

A co na to Linette? - Jeśli to nic personalnego, to nie mam z tym problemu, bo sama jestem wybuchowa i denerwuję się czasem czy złoszczę na sędziego. Ale gdy takie zachowanie skierowane jest przeciwko mnie, to wtedy jest to problem. Po latach gry umiem sobie z tym poradzić, ale nie do końca to akceptuję. Na pewno nie zagramy z nią razem, ale też nie będę jej tu krytykować - zastrzega półfinalistka Australian Open 2023.

Jej zdaniem Świątek ze swoim poziomem gry nie musi zupełnie myśleć o prowokacjach sobotniej rywalki i te nie będą jej przeszkadzać.

Putincewa tak mocno zrobiła z ekspresyjnego i nieraz kontrowersyjnego zachowania swój znak firmowy, że można odnieść wrażenie, że przysłania ono jej grę. Czy jest dobrą tenisistką?

- Teraz naprawdę dobrze się spisuje. To dziewczyna, która ma taki tenis, że gdy gra średnio, to można uznać trafienie na nią za naprawdę fajne losowanie. Wtedy się złości i robi te wszystkie swoje prowokacje, które tak naprawdę jej nie pomagają. Ona sama sobie robi tym krzywdę. Sobie i swojemu teamowi. Jak nie idzie, to wtedy próbuje wszystkiego. Złości się na siebie, sędziego, swój sztab. Próbuje, jak może. Myślę, że Iga sobie z tym poradzi - ocenia Linette.

Putincewa najdalej w Wielkim Szlemie dotarła dotychczas do ćwierćfinału - w Roland Garros i w US Open. W Wimbledonie teraz po raz pierwszy awansowała do trzeciej rundy. Grająca w sposób urozmaicony i sprytny zawodniczka ma w dorobku trzy tytuły WTA, z których ostatni wywalczyła tuż przed rozpoczęciem londyńskiej imprezy. To jej jedyny triumf na kortach trawiastych.

Ze Świątek mierzyła się już czterokrotnie i ani razu nie wygrała seta. Teraz po raz pierwszy zagrają na trawie i to może być atutem rywalki Polki. Ale raczej można się spodziewać, że co najwyżej postawi się mocniej niż dotychczas liderce światowego rankingu, a nie że sprawi wielką niespodziankę i ją wyeliminuje.