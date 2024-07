Znamy termin meczu Igi Świątek! Wimbledon ogłasza

Mimo obaw związanych z grą na trawie i braku przetarcia na tej nawierzchni przed Wimbledonem, Iga Świątek weszła w najsłynniejszy tenisowy turniej świata bardzo dobrze. Polka nie dała większych szans ani Sofii Kenin, ani Petrze Martić, które ograła nawet w identycznym stosunku (6:3, 6:4 i 6:4, 6:3). W starciu z Chorwatką imponował zwłaszcza serwis Polki, tak ważny na kortach trawiastych. Spokój, pewność i brak większych turbulencji. Dokładnie to, na co mieliśmy nadzieję na początku rywalizacji naszej reprezentantki na brytyjskiej trawie.

Iga Świątek ma sposób na Putincewą

Teraz przed Polką kolejne wyzwanie w postaci Julii Putincewej. Kazaszka po raz pierwszy w karierze przeszła przez drugą rundę na Wimbledonie, pokonując po trudnym meczu rozstawioną z nr 27 Czeszkę Katerinę Siniakovą w trzech setach (6:0, 4:6, 6:2). Wcześniej z kolei uporała się z mistrzynią z 2018 roku Niemką Andżeliką Kerber (7:5, 6:3). Pokazała w tych spotkaniach naprawdę dobrą formę i ochotę na znaczne wyśrubowanie swojej "życiówki" na Wimbledonie.

Dotychczasowe starcia Polki z aktualnie 35. zawodniczką światowego rankingu mogą napawać nas optymizmem. Putincewa grała ze Świątek czterokrotnie i ani razu nie urwała jej choćby seta. Mało tego! Nigdy nie wygrała nawet więcej niż czterech gemów w jednej partii. W tym roku grały ze sobą dwukrotnie. Na twardych kortach Indian Wells liderka światowego rankingu wygrała 6:1, 6:2. Z kolei na rzymskiej mączce Świątek zwyciężyła 6:3, 6:4. Hattrick zwycięstw na wszystkich nawierzchniach? Nie mamy nic przeciwko.

Wimbledon 2024. O której mecz Świątek - Putincewa? [TRANSMISJA, RELACJA, WYNIK]

Pojedynek Iga Świątek - Julia Putincewa będzie drugim starciem dnia na korcie nr 1 od godziny 14:00. Biorąc pod uwagę, że pierwszy mecz to męskie starcie Bena Sheltona z Denisem Shapovalovem, którego panowie nie zdążyli dokończyć w piątek z uwagi na deszcz. Zasadniczo to nawet ledwie zaczęli, bo w momencie przerwania było 3:2 dla Sheltona w secie nr 1. Biorąc to pod uwagę, mecz Świątek powinien zacząć się najwcześniej ok. 16:00-30. Transmisję z niego przeprowadzi Polsat Sport 1, a w Internecie Polsat Box Go. My zapraszamy do relacji tekstowej na żywo na Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.