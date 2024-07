Życiowy sukces Paolini! Zaczęła wolno, a potem włączyła tryb turbo

Włosko-kanadyjskie starcie zapowiadało się naprawdę znakomicie, możliwe nawet, że najciekawiej, jeżeli chodzi o mecze trzeciej rundy kobiecego Wimbledonu. Obie zawodniczki prezentowały bowiem w ostatnich tygodniach dobrą formę. Andreescu poniosła porażkę co prawda już w pierwszej rundzie turnieju w Bad Homburg z Anną Blinkową. Ale już choćby w S'Hertogenbosch doszła aż do finału, gdzie przegrała z Ludmiłą Samsonową.

Paolini katem Andreescu

Paolini z kolei podbiła serca kibiców podczas Roland Garros, gdzie dopiero w finale zatrzymała ją Iga Świątek. Tymczasem już na trawie dotarła do półfinału w Eastbourne, zatrzymana dopiero przez Darię Kasatkinę. Zarówno Włoszka jak i Kanadyjka w drodze do trzeciej rundy Wimbledonu nie straciły nawet seta. Paolini nie dała większych szans Sarze Sorrbies Tormo oraz Greet Minnen, a Andreescu skutecznie odprawiła Jaqueline Cristian i rozstawioną z nr 26. Lindę Noskovą.

Co ciekawe, było to już drugie z rzędu wielkoszlemowe starcie tej dwójki w trzeciej rundzie. Dokładnie na tym samym etapie spotkały się podczas Roland Garros i wówczas w trzech setach wygrała Paolini (6:1, 3:6, 6:0). Tym razem wystarczyły jej dwa. Mecz zaczął się od wymiany "prezentów", jako że obie dały się nawzajem przełamać. Ale jeżeli o utratę własnego podania w pierwszej partii, to było na tyle. Zadecydował tie-break, którego dobrze zaczęła Paolini, bo od prowadzenia 3:1, ale po tym trzy piłki z rzędu wygrała Kanadyjka. To był jednak koniec jej dobrej gry w tym secie. Od stanu 3:4 punkty zdobywała już tylko Włoszka i to ona "zgarnęła" seta numer 1.

Wimbledon 2024. Paolini pokazała siłę. Zajdzie daleko?

Czy to podłamało Andreescu? Z pewnością nie potrafiła już potem zagrozić rywalce. Wygrała pierwszego gema w drugiej parti, a potem... przegrała sześć kolejnych. Paolini weszła na wyższy poziom, do którego Kanadyjka nie potrafiła dorównać. Zanotowała więcej winnerów (20:17), ale również błędów niewymuszonych (21:13). W efekcie Włoszka wygrała seta 6:1, cały mecz 2:0 i awansowała do czwartej rundy. W niej zmierzy się ze zwyciężczynią starcia Ukrainki Marty Kostiuk z Amerykanką Madison Keys. Warto dodać, że dla Paolini to już zdecydowanie najlepszy występ na Wimbledonie w karierze. Nigdy wcześniej nie przeszła nawet pierwszej rundy.