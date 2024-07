Koszmarne wieści dla Sabalenki. Może wypaść do końca sezonu

"Próbowałam wszystkiego, by się przygotować do zawodów, ale niestety moje ramię ze mną nie współpracuje. Codziennie przekraczałam swoje granice, by zrobić wszystko, co w mojej mocy, ale mój zespół wytłumaczył mi, że granie w tym momencie może tylko pogorszyć sytuację" - przekazała Aryna Sabalenka, gdy informowała o wycofaniu się z Wimbledonu. Kiedy rezygnowała z igrzysk w Paryżu, mówiła o potrzebie odpoczynku przy napiętym kalendarzu.

Sabalenka może wypaść nawet do końca sezonu

Kontuzja ramienia wyeliminowała Arynę Sabalenke z gry na trawiastych kortach w Londynie. W połowie lipca w najgorszym razie może spaść na czwarte miejsce w rankingu WTA. Aby tak się stało, Jelena Rybakina musiałaby wygrać Wimbledon.

Najbliższe kilka tygodni miało być dla Aryny Sabalenki czasem na odpoczynek, ale znalazła się na liście uczestniczek turnieju w Waszyngtonie, który zostanie rozegrany na przełomie lipca i sierpnia. Wystąpią w nim tenisistki, które nie wezmą udziału w turnieju olimpijskim. Ale niewykluczone, że Białorusinka wycofa się też z tego turnieju. Alarmowali o tym zagraniczni eksperci.

- Myślę, że oni w zespole sami nie wiedzą, jaki będzie długofalowy skutek tej kontuzji. Skoro nigdy wcześniej Aryna nie wycofała się z turnieju, to mogło znaczyć, że nigdy wcześniej nie miała aż tak poważnego urazu - przekazał Matt Roberts, były amerykański tenisista, w "The Tennis Podcast".

W środowisku medycznym są głosy, że problemy zdrowotne Sabalenki są poważniejsze, niż mogło się wydawać. Jej bark jest przeciążony, a specyfika mięśni barkowych u sportowców jest taka, że trudno je przywrócić do pełnej sprawności w szybkim tempie.

- Z doniesień prasowych można przeczytać, że jest to raczej uraz przeciążeniowy tego mięśnia. On wykonuje pracę bardzo przydatną podczas serwowania czy smeczu. Najczęściej w taki uraz występuje u bejsbolistów. Bark uruchamiany i kontrolowany jest przez wiele mięśni. One praktycznie okalają cały staw ramienny i współdziałają przy różnych ruchach. Jeżeli jakikolwiek element tej całej układanki jest niewydolny, uszkodzony czy po prostu w złej formie, pacjent zaczyna odczuwać dolegliwości. Najczęściej są to bóle i ograniczenia jakichś ruchów - skomentował w rozmowie z WP SportoweFakty Robert Spławski, ortopeda, traumatolog.

Przeciążenie może regularnie nawracać, a to może powodować coraz częstsze przerwy w treningach i rezygnacje z kolejnych turniejów. W najgorszym razie może dojść do stanu zapalnego powięzi.

Jeśli leczenie Sabalenki nie przyniesie oczekiwanych rezultatów, jej przerwa może potrwać nawet trzy lub cztery miesiące. A to by oznaczało, że przegapiłaby turnieje WTA 1000 w Toronto i Cincinnati, US Open oraz chińskie "tysięczniki" w Pekinie i Wuhan. Mogłaby wrócić na finały w Rijadzie, o ile będzie miała odpowiednią liczbę punktów w rankingu WTA Race. W tej chwili jest druga z dorobkiem 4466 pkt.

- W tym czasie cały czas osoba poddaje się leczeniu. To są pewnego rodzaju ćwiczenia, terapie manualne oraz zabiegi fizykalne. Białorusinka nie będzie odpoczywać w tym okresie, ale też nie powinna zagrać w żadnym turnieju przez ten czas - ocenił Spławski.

Pojawiły się plotki, że Sabalenka mogłaby zakończyć karierę przez problemy zdrowotne. Uraz musiałby być wtedy nieuleczalny, a lekarze odradziliby grę na profesjonalnym poziomie ze skutkiem natychmiastowym. Tak było w przypadku Estonki Anett Kontaveit.

Po zakończeniu Wimbledonu Aryna Sabalenka będzie miała 7061 punktów w rankingu WTA. Tylko od wyniku Rybakiny zależy, czy zachowa trzecią pozycję.