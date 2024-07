Fatalne wieści prosto z Wimbledonu. Wyjaśniamy, co z meczem Świątek

Oczywiście deszcz podczas Wimbledonu nie jest dla kibiców żadną niespodzianką. W końcu mowa o Wielkiej Brytanii, czyli kraju słynącym z takiej pogody. Z danych Met Office wynika, że 2023 rok był 11. najbardziej "mokrym" w historii pomiarów - te prowadzone są od 1836 roku.

Kolejny deszczowy dzień na Wimbledonie. Będzie tylko gorzej. Co z Igą Świątek?

O wpływie pogody na najbardziej prestiżowy turniej tenisowy już w I rundzie przekonał się Hubert Hurkacz. Polski tenisista długo męczył się z Mołdawianinem Radu Albotem (5:7, 6:4, 6:3, 6:4). Mecz jeszcze dodatkowo się przedłużył właśnie przez pogodę. Na początku drugiego seta zaczął padać rzęsisty deszcz i spotkanie musiało zostać przerwane.

Wszystko wskazuje na to, że w tym tygodniu zdecydowana większość tenisistów i tenisistek będzie musiała znosić kaprysy brytyjskiej pogody. Piątek na Wimbledonie zaczął się od kolejnych komunikatów wstrzymujących grę na kortach zewnętrznych. Według najświeższych komunikatów te spotkania rozpoczną się najwcześniej o godzinie 14:00.

Radary burzowe dają możliwość śledzenia pogody na całym świecie. Na mapach można podejrzeć, że w stronę Londynu z kierunku południowo-zachodniego wciąż zbliżają się kolejne opady. To oznacza, że nawet jeżeli wkrótce udałoby się rozpocząć część spotkań, to najpewniej szybko zostałyby one przerwane.

Najgorsze jeszcze przed organizatorami. Prognoza pogody na najbliższy tydzień nie rozpieszcza. Wszystko wskazuje na to, że przez cały tydzień będzie padać - najkorzystniej sytuacja pogodowa w Londynie powinna wyglądać w sobotę, poniedziałek oraz środę. Szanse na wystąpienie opadów w tych dniach są najniższe, a jeżeli do nich dojdzie, to nie powinny one storpedować całego dnia.

Pogodowe zamieszanie nie powinno też wpłynąć na sobotni mecz Igi Świątek z Juliją Putincewą. Do tej pory polska tenisistka grała na korcie 1 oraz korcie centralnym - oba są zadaszone - i najprawdopodobniej mecz z reprezentantką Kazachstanu również odbędzie się na jednej z tych aren.