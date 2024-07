Rosyjska gwiazda tenisa wypaliła, co sądzi o igrzyskach w Paryżu

Igrzyska olimpijskie rozpoczną się 26 lipca i potrwają do 11 sierpnia. Podczas najważniejszej imprezy czterolecia nie zabraknie oczywiście rywalizacji tenisowej. Najlepsi zawodnicy i zawodniczki powalczą o medalowe laury. Historia pokazała, że na IO nie brakuje niespodzianek. Mistrzynie olimpijskie z 2016 roku i 2020 roku - Monica Puig i Belinda Bencić - na zawsze zapisały się w annałach, choć na co dzień daleko im do światowej czołówki.

REKLAMA

Zobacz wideo Skarga na dziennikarza Polsatu

Kasatkina przemówiła. To dlatego nie jedzie na igrzyska

W niej znajduje się między innymi Daria Kasatkina (12. WTA). Rosjanka plasuje się obecnie w drugiej dziesiątce światowego rankingu. Rywalizuje podczas trwającego Wimbledonu i w piątkowe popołudnie postara się awansować do kolejnej rundy. Jej przeciwniczką będzie Hiszpanka Paula Badosa.

Okazuje się, że Wimbledon to najważniejsze sportowe zawody Kasatkiny tego lata. Rosjanka, choć otrzymała propozycję od MKOl wzięcia udziału w igrzyskach olimpijskich w statusie neutralnym, odmówiła. Po raz pierwszy publicznie wyjaśniła powody swojej decyzji.

– Cóż, chyba nie muszę wyjaśniać wszystkiego, co się dzieje. Po prostu uważam, że występ na igrzyskach olimpijskich byłby błędem. Igrzyska olimpijskie to coś, na co trzeba jechać całym sercem. Musisz czuć, że chcesz tam pojechać i dać z siebie wszystko. Ale ja tak nie czuję. Dlatego nie widzę sensu brać w tym udziału – stwierdziła Kasatkina w wywiadzie dla Tennis Channel. Te słowa cytuje portal sport24.ru.

27-latka jest olimpijką z Rio de Janeiro. W 2016 roku w Brazylii dotarła do ćwierćfinału, gdzie musiała uznać wyższość Amerykanki Madison Keys.