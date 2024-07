Iga Świątek nawet się nie kryła. Cała prawda wyszła na jaw. "Jezu..."

Iga Świątek pozostaje w grze o zwycięstwo na Wimbledonie. W czwartek pokonała w drugiej rundzie Petrę Martić (85. WTA) 6:4, 6:3 i w kolejnej zmierzy się z Julią Putincewą (35. WTA). Polka zdaje sobie jednak sprawę, że o tytuł nie będzie łatwo. Niespecjalnie lubi turniej w Londynie, bo na kortach trawiastych nie radzi sobie tak dobrze jak chociażby na mączce. Mimo to właśnie na nich wywalczyła jedyny w karierze juniorski triumf wielkoszlemowy. Temat pamiętnego sukcesu z juniorskiego Wimbledonu z 2018 r. wrócił jak bumerang na konferencji po ostatnim spotkaniu.

Świątek wspominała juniorski Wimbledon. Takich słów nikt się nie spodziewał. "Wtedy doszło do mnie"

Zapytał o niego jeden z dziennikarzy. Świątek od razu zaznaczyła, że tamta wygrana wcale nie oznacza, że trawa jest jej ulubioną nawierzchnią, a specyfika juniorskiego tenisa jest nieco inna. Później odżyły w niej wspomnienia i ku powszechnemu zdumieniu postanowiła podzielić się szokującą prawdą. - Pamiętam, że jak wróciłam do domu, byłam rozczarowana tym, że mimo ogromnego sukcesu, w moim życiu totalnie nic się nie zmieniło - wyznała, cytowana przez "Przegląd Sportowy".

Słowa wydają się o tyle zaskakujące, że właśnie wtedy Polka zyskała większy rozgłos i zaczęto wieścić jej wielką karierę. Z jej perspektywy wyglądało to zupełnie inaczej. - Gdy wróciłam do domu, właściwie robiłam to samo co zawsze. Ok, kilka osób poznało mnie na mieście, dostawałam gratulacje, miałam spotkanie z dziennikarzami na lotnisku zaraz po przylocie do kraju. Ale po dwóch tygodniach praktycznie wszystko wróciło do normy. Wtedy doszło do mnie: "Jezu, czyli jak osiągnę jakiś wielki sukces w moim życiu, to ono nagle nie wywróci się do góry nogami" - opowiadała.

Świątek zdobyła się na wstrząsające wyznanie. Mówi o rozczarowaniu. "Nie mieliśmy kupy pieniędzy"

Największym rozczarowaniem dla nastoletniej wówczas Igi były kwestie finansowe. Triumf wcale nie poprawił jej sytuacji, a ta wbrew pozorom nie była najlepsza. - Przyznam się, że myślałam, iż takie zwycięstwo w juniorskim turnieju da mi odrobinę bezpieczeństwa finansowego, bo wtedy wcale nie było łatwo pod tym względem. Nie mieliśmy kupy pieniędzy, żebym się rozwijała, mój tata musiał często prosić o pomoc innych. Wówczas myślałam, że wygranie takiego juniorskiego Szlema sprawi, że poczuję się bezpiecznie pod tym względem, a wcale tak nie było - przyznała z żalem.

Świątek zdradziła na koniec, kiedy naprawdę poczuła spokój pod kątem finansowym. - Po pierwszym zwycięstwie w Paryżu przyszły takie duże pieniądze, że mogłam sobie odłożyć nawet dla siebie, na przyszłość. Bo we wcześniejszych turniejach to, co zarabiałam, to szło na dalszy rozwój. Właściwie nie wiadomo było, czy sponsorzy będą, czy nie