Rywal Hurkacza reaguje na kontuzję Polaka. Te słowa poszły w świat

Arthur Fils właśnie po raz pierwszy w karierze awansował do trzeciej rundy rywalizacji wielkoszlemowej, co jest wielkim sukcesem 20-letniego tenisisty. W meczu Wimbledonu z Hubertem Hurkaczem zaprezentował się bardzo dobrze, choć z oczywistych względów wolałby odnieść to zwycięstwo w innych okolicznościach niż te czwartkowe. A kontuzja Polaka sprawiła, że on także stanął przed pewnym dodatkowym wyzwaniem.

"Nie wiem, czy kiedykolwiek w tenisie coś takiego już się zdarzyło"

Do bardzo pechowej dla rozstawionego z nr. 7. Hurkacza sytuacji doszło pod koniec czwartego seta. Przy stanie 7-7 w tie-breaku zagrał skrót, do którego Fils dobiegł, a wtedy Polak rzucił się szczupakiem do piłki. Zdobył w ten efektowny sposób punkt, ale jednocześnie doznał urazu. Gdy tylko usiadł na korcie, to zaraz podszedł do niego Francuz i zasygnalizował, że jego rywal potrzebuje pomocy medycznej.

- Dla mnie to było coś całkowicie normalnego. Zobaczyłem kolegę, który cierpiał i nie był w stanie się ruszać. Nie obchodził mnie wynik. Miałem po prostu nadzieję, że z Hubertem wszystko w porządku i jest w stanie chodzić. Powiedział mi, że poczuł coś w kolanie. W tym momencie zapomniałem o wyniku. Starałem się mu po prostu pomóc. To wszystko - wspominał później na konferencji prasowej Fils.

Hurkaczowi udzielono pomocy najpierw jeszcze na korcie, a potem poza nim. Wrócił jeszcze na chwilę do gry, ale po dwóch kolejnych akcjach - skreczował.

- Zakończenie tego meczu było bardzo dziwne. Nie wiem, czy kiedykolwiek w tenisie coś takiego już się zdarzyło. Hubert to mój dobry kolega i bardzo mi smutno z jego powodu - podkreślił 34. w rankingu ATP tenisista.

Hurkacz wykorzystał moment słabości Filsa. Francuz był już myślami przy piątym secie

Przerwa z powodu udzielania pomocy Hurkaczowi trwała dłuższą chwilę. Fils w tym czasie czekał na dalszy rozwój wypadków. Gdy okazało się, że Polak chce wrócić do gry, 20-latek miał serwować, broniąc piłki setowej.

- Pierwszy raz byłem w takiej sytuacji i naprawdę nie wiedziałem, jak sobie z tym poradzić. Wydaje mi się, że zrobiłem to dość dobrze. Nie wiedziałem, czy muszę zdecydować się na kick serwis i pozwolić mu grać, czy próbować posłać asa, a gdybym przy tej okazji zepsuł piłkę, to potem nałożyć presję na drugie podanie. Naprawdę nie wiedziałem. Chwała Bogu, weszło pierwsze podanie. Zagrałem wtedy dwie świetne akcje, co nie było łatwe. Wtedy Hubert skreczował. Oczywiście, to smutne zakończenie, ale cieszę się z tego, jak poradziłem sobie przy tych dwóch punktach - podsumował Fils, który debiutował w głównej drabince Wimbledonu rok temu i przegrał wtedy mecz otwarcia.

Teraz został najmłodszym od 10 lat tenisistą, który pokonał gracza z top 10 w Wielkim Szlemie. Fils zwrócił zaś uwagę, że Hurkacz to nie tylko zawodnik z tego elitarnego grona, ale też jeden z najlepszych zawodników na trawie.

- Starałem się więc dać z siebie wszystko. Gdy wszedłem na kort, to próbowałem wygrać choćby seta i dotrwać do jednego tie-breaka. Czułem się świetnie, grałem dość dobrze. Wygrałem pierwszego seta, a potem zaliczyłem przełamanie na wczesnym etapie kolejnej partii i wygrałem również ją. Wtedy myślisz: "Ok, mogę wygrać ten mecz. Nie brakuje mi dużo do tego". Ale potem obniżyłem nieco poziom i taki rywal karze cię za to - przegrałem następnego seta 2:6. Gdy serwował pod koniec czwartego, to myślami byłem już przy piątym. Musiałem przywrócić skupienie i próbować dać z siebie wszystko. Udało mi się zaliczyć przełamanie powrotne. Nie wiem, jak to zrobiłem. Jestem zadowolony ze swojej gry - zaznaczył Fils, który w trzeciej rundzie londyńskiej imprezy zmierzy się z Rosjaninem Romanem Safiullinem.

Jeśli chodzi o Hurkacza, który przeszedł pierwsze badania i czeka na kolejne diagnozy lekarskie, to jego kontuzja może mieć znacznie większe konsekwencje, niż się może niektórym wydawać. Na razie skutkowała bolesnym i przedwczesnym pożegnaniem polskiego tenisisty z londyńskim turniejem, a może również mocno skomplikować nie tylko marzenia olimpijskie samego Hurkacza, ale też dwóch innych osób - Igi Świątek i Jana Zielińskiego. Bo bez niego znikną trzy szanse na medal. Tenisowe turnieje na igrzyskach w Paryżu rozpoczną się w sobotę 27 lipca.