Gruby konflikt na Wimbledonie. Zrobiło się nieprzyjemnie. "Miłego lotu do domu"

Obaj tenisiści po raz pierwszy spotkali się na korcie przy okazji Roland Garros 2023. Wówczas również była to druga runda, a lepszy okazał się Taylor Fritz - 2:6, 6:4, 6:3, 6:4. Dwunasty tenisista świata po ostatniej piłce uciszał paryską publicznością, przykładając palec do ust. Kibice wybuczeli go w trakcie wywiadu pomeczowego.

REKLAMA

Zobacz wideo Żelazny: Kojarzył się z "drewniakiem", a teraz jest absolutnie najważniejszym piłkarzem

Gruby konflikt na Wimbledonie. "Miłego lotu do domu"

Francuz Arthur Rinderknech przypomniał o tej sytuacji przed ich nadchodzącym pojedynkiem na Wimbledonie. - Tutaj atmosfera będzie spokojniejsza i będzie trochę mniej płakać. Nie mam nic przeciwko niemu, ale jeśli spodziewał się, że francuska publiczność będzie go całować między punktami, to się mylił - powiedział tenisista notowany na 76. miejscu na świecie.

Arthur Rinderknech na londyńskiej trawie nie miał szans z 26-letnim Amerykaninem. Ponownie urwał tylko jednego seta, przegrywając 3:6. 4:6, 6:3, 4:6 w dwie godziny i 20 minut. Po ostatniej piłce obaj zawodnicy przybili piątkę, ale było to bardzo ironiczne podziękowanie za grę, zwłaszcza ze strony Taylora Fritza, który po chwili rzucił: "Miłego lotu do domu". W jego mowie ciała widać dużo satysfakcji.

To jednak nie był koniec tej sytuacji. Po chwili Arthur Rinderknech podszedł do rywala, a ten zapytał go: "Wiesz, co zrobiłeś?". W trakcie krótkiej pyskówki Fritz nawet nie patrzył na oponenta i nie przerywał pakowania torby.

Taylor Fritz po meczu ustosunkował się do słów Francuza sprzed pojedynku. - Jak tylko to zobaczyłem, mecz był w zasadzie skończony. Jestem bardzo wyluzowaną osobą. Nie robię niczego, co mogłoby źle wpłynąć na innych, więc gdy ktoś wychodzi z siebie, by mnie zaatakować, to nie zamierzam się tym przejmować. To dało mi dodatkowy ogień do zwycięstwa. Kiedy przybiliśmy piątkę, powiedziałem tylko, że życzę miłego lotu do domu - powiedział Amerykanin.

- Zapytał mnie, co powiedziałem. Mówił mi, że nadal gra w deblu, na co ja odparłem: Oh, gratulacje, dobrze dla ciebie. Potem zaczął się zachowywać jak: Dlaczego taki jesteś blablabla...? Ja na to: Stary, wiesz co powiedziałeś. Nie lekceważ mnie przed meczem, a potem oczekuj, że będę miły po meczu. To tak nie działa - podsumował Taylor Fritz, który w trzeciej rundzie Wimbledonu zmierzy się z Alejandro Tabilo (19. ATP).