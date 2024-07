Legenda zobaczyła, co się dzieje i ogłosiła. Oto nowa faworytka Wimbledonu!

Chris Evert to jedna z najlepszych tenisistek XX wieku. W karierze wygrała dosłownie wszystko - dwukrotnie zwyciężała w Australian Open, aż siedem razy wygrywała French Open, sześciokrotnie US Open, a w dorobku ma także sukcesy na Wimbledonie. Na londyńskich kortach trzykrotnie była bezkonkurencyjna. Wygrywała w 1974, 1976 i 1981 roku.

Evert wskazała faworytkę. To nie Świątek

Choć od zakończenia przez nią kariery zawodniczej minęło sporo czasu, to nadal chętnie komentuje bieżące wydarzenia w kobiecym tenisie. - Nie ma nikogo silniejszego mentalnie od niej. Ma wspaniały return i uważam, że może wygrać Wimbledon. Ludzie, którzy ją skreślają, są naiwni - takimi słowami przed startem Wimbledonu oceniała szanse Igi Świątek.

Okazuje się jednak, że po pierwszych dniach turnieju jako główną faworytkę do zwycięstwa wskazuje kogo innego. Cytowana przez ESPN zdradziła, kto według niej zwycięża w Wimbledonie. - Stawiam na Coco Gauff jako zwyciężczynię tego turniej - przyznała.

20-letnia Amerykanka ma na koncie tylko jeden triumf we wielkoszlemowych zmaganiach. W 2023 pokonała Arynę Sabalenkę podczas US Open. Co ciekawe w jednym z finałów - w 2022 roku, podczas French Open - musiała uznać wyższość Igi Świątek.

W ostatnich latach Wimbledon co roku wygrywała inna zawodniczka. Rok temu najlepsza okazała się Czeszka Marketa Vondrousova, przed dwoma laty Kazaszka Jelena Rybakina, a przed trzema Ashleigh Barty z Australii.

Jak w turnieju do tej pory spisywała się Gauff? Jej najlepszym wynikiem była 4. runda osiągnięta w 2019 i 2021 roku. Iga Świątek najdalej dotarła przed rokiem. Zakończyła swój udział w turnieju na etapie ćwierćfinału. Czy któraś z tych tenisistek sięgnie po triumf? O tym przekonamy się za nieco ponad tydzień.