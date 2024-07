No to zaczynają się schody. Tak wygląda droga Świątek do finału

Iga Świątek jest jedną z faworytek do wygrania Wimbledonu, mimo że w seniorskiej karierze nie odnosiła tutaj wielkich sukcesów. Najdalej dotarła do ćwierćfinału - 2023 rok. Znajduje się jednak w kapitalnej formie - triumfowała w Madrycie, Rzymie i Roland Garros - na dodatek jest liderką rankingu WTA, co automatycznie stawia ją w roli kandydatki do tytułu. I już w I rundzie Polka pokazała klasę. Bez większych problemów rozprawiła się z Sofią Kenin (6:3, 6:4). Podobnie było na kolejnym etapie rywalizacji - wygrała 6:4, 6:3 z Petrą Martić.

Świątek nie ma szczęścia. Trudna drabinka

Już kilka dni temu odbyło się losowanie drabinki Wimbledonu i wielu ekspertów wprost stwierdziło, że Świątek trafiła najgorzej, jak mogła. I choć z turnieju odpadło kilka faworytek - Marketa Vondrousova, Jessica Pegula czy Qinwen Zheng, to droga Polki do finału wciąż jest trudna.

W III rundzie jej rywalką będzie Julia Putincewa. Choć Kazaszka zawsze stanowi zagrożenie, to niewątpliwie to liderka rankingu WTA będzie faworytką. Jak dotąd panie mierzyły się czterokrotnie i za każdym razem to Polka była górą.

Wydaje się więc, że schody zaczną się później, a konkretnie w IV rundzie. Tam Świątek może trafić na największy koszmar - Jelenę Ostapenko. Nasza rodaczka nigdy nie znalazła sposobu na pokonanie Łotyszki, choć okazji ku temu miała aż cztery. Dodatkowo rywalka jest rozpędzona - w czwartek w zaledwie 49 minut rozprawiła się z przeciwniczką.

Na tym etapie rywalizacji Polka może też zmierzyć się z Caroline Garcią czy Bernardą Perą. I to byłyby teoretycznie wygodniejsze rywalki - Świątek ma z nimi korzystny bilans bezpośrednich spotkań. Trudno może być też w przypadku ewentualnego awansu do ćwierćfinału. Wprawdzie odpadła już obrończyni tytułu, Vondrousova, to nadal Polka może trafić na groźne przeciwniczki. Mowa m.in. o Danielle Collins, Barborze Krejcikovej czy Beatriz Haddad Mai, z którą liderka rankingu w przeszłości miała sporo problemów.

W półfinale poprzeczka może poszybować jeszcze wyżej. Tam Świątek może trafić na Jelenę Rybakinę, z którą posiada negatywny bilans spotkań. Rywalizowały sześć razy i tylko dwukrotnie nasza rodaczka była górą. Na tym etapie może też zmierzyć się z Ons Jabeur, Eliną Switoliną czy Xinyu Wang, która dość niespodziewanie wyeliminowała Pegulę.

Dopiero w finale jej rywalkami mogą być Coco Gauff, Daria Kasatkina czy Paula Badosa. W tej części drabinki znalazła się też Aryna Sabalenka, ale ostatecznie wycofała się z gry z powodu kontuzji.

Drabinka Igi Świątek do finału Wimbledonu: