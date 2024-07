Koszmar Polki na Wimbledonie. W dwa dni przegrała wszystko, co się dało

Magdalena Fręch szybko pożegnała się z singlowymi rozgrywkami Wimbledonu. Już w pierwszej rundzie przegrała 5:7, 3:6 z Beatriz Haddad Maią. Czekało ją jednak jeszcze starcie w deblu. Tam w parze z Katarzyną Kawą zmierzyły się z Anną Daniliną i Yifan Xu w pierwszym etapie.

Kolejna porażka Fręch. Polki odpadają z turnieju deblowego

Już na samym początku rywalki przełamały polskie zawodniczki. Następnie utrzymały własne podanie i prowadziły 3:1. Kawa i Fręch próbowały wrócić do gry i w ósmym gemie miały dwa break pointy. Niestety nie udało im się ich wykorzystać i finalnie przegrały pierwszego seta 4:6. Druga partia wyglądała już inaczej.

Polki bardzo udanie ją rozpoczęły i przełamały rywalki już w drugim gemie. Danilina i Xu szybko odpowiedziały jednak tym samym. Niedługo później ponownie byliśmy świadkami po jednym przełamaniu z każdej strony. W decydującym momencie lepiej zaprezentowały się Fręch i Kawa. Bez większych problemów wygrały 6:4 i tym samym do rozstrzygnięcia rywalizacji potrzebny był trzeci set.

W nim poziom był bardzo wyrównany. Zarówno polska jak i kazachsko-chińska para ani na moment nie odpuszczała. W trzecim gemie wydawało się, że Fręch i Kawa przełamią rywalki, ale zmarnowały dwa break pointy. Później obie strony nie miały już okazji do przełamania i w efekcie był remis 6:6, co oznaczało super tie-breaka. Polki rozpoczęły go w kiepskim stylu i przegrały własne podanie. Dzięki temu Danilina i Xu prowadziły 3:0.

Później nasze tenisistki doprowadziły do wyrównania po przełamaniu powrotnym, ale niestety na więcej nie było je już stać. Pod koniec starcia dwukrotnie przegrały przy własnym serwisie i tym samym Danilina i Xu pokonały je 10:6, triumfując w całym meczu 6:4, 4:6, 7:6. Spotkanie trwało blisko trzy godziny. W kolejnej rundzie zagrają Coco Gauff i Jessicą Pegulą lub Anheliną Kalininą i Dajaną Jastremską.