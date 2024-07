Wszystko jasne! Wiemy, z kim Iga Świątek zagra na igrzyskach w Paryżu

Temat składu polskiej kadry na igrzyska w Paryżu rozgrzewał polskich kibiców od dawna. W przypadku rywalizacji singlowej wszystko było jasne. U pań będziemy mieli trzy reprezentantki, czyli oczywiście Igę Świątek, Magdę Linette i Magdalenę Fręch. Wśród panów naszym "rodzynkiem" będzie rzecz jasna Hubert Hurkacz.

REKLAMA

Zobacz wideo Czy to koniec Cristiano Ronaldo? Kłos: Nie wiem, jak Martinez to załatwi

Hurkacz zagra trzy turnieje w nieco ponad tydzień

Nieco więcej znaków zapytania było w przypadku debla oraz miksta. Wszyscy nastawiali się co prawda, że w tym drugim drużynę stworzą Hubert Hurkacz i Iga Świątek. Grali ze sobą choćby na początku roku w United Cup. Były głosy sugerujące, że być może dla liderki światowego rankingu lepszym partnerem będzie Jan Zieliński, "naturalny" deblista. Zwłaszcza że Hurkacz musiałby w takiej sytuacji grać we wszystkich możliwych turniejach, co z pewnością stanowiłoby ogromne wyzwanie fizyczne.

Wrocławianin jednak najwyraźniej się go nie obawia, bo teraz już mamy potwierdzenie, że w Paryżu zagra w trzech rywalizacjach naraz. Singlowej, deblowej w parze z Zielińskim oraz w mikście z Igą Świątek. Tenisową reprezentację Polski w Paryżu uzupełni jeszcze jeden debel, a mianowicie kobiecy. Zespół utworzą w nim Magda Linette oraz bardzo doświadczona deblistka Alicja Rosolska.

Iga Świątek jak na Roland Garros?

Przypomnijmy, że olimpijska rywalizacja w Paryżu rozegrana zostanie na mączce, na kortach Roland Garros, gdzie w tym roku Iga Świątek zdobyła swój piąty tytuł wielkoszlemowy w karierze, a czwarty właśnie w stolicy Francji. W rywalizacji singlowej udział weźmie po 64 zawodników i zawodniczek. Stawka składać się będzie z 56 najlepszych tenisistów z rankingów ATP i WTA (na stano 10 czerwca 2024), uzupełnionych o osiem dzikich kart. Organizatorzy ogłosili już pełną stawkę. Wśród kobiet zabraknie Aryny Sabalenki oraz Ons Jabeur, które wycofały się z przyczyn zdrowotnych.

Pełny skład reprezentacji Polski w tenisie ziemnym na igrzyska w Paryżu: