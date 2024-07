Szarapowa powiedziała prawdę o relacjach z Sereną Williams. Trzeba było lat

Do obecnej czołówki damskiego tenisa bez zastanowienia możemy zaliczyć m.in. Igę Świątek, Arynę Sabalenkę czy Jelenę Rybakinę. Przed laty to miano należało przede wszystkim do Sereny Williams oraz Marii Szarapowej. Legendarna Amerykanka łącznie sięgnęła aż po 23 wielkoszlemowe tytuły, natomiast jej rywalka z Rosji może pochwalić się pięcioma takimi triumfami. Na koncie Szarapowej znajdziemy również łącznie aż 31 singlowych tytułów turniejów WTA.

Szarapowa opowiedziała o relacjach z Sereną Williams. Nastąpiła rewolucja

Obie tenisistki zmierzyły się ze sobą m.in. w 2004 roku w finale Wimbledonu. Rosjanka wygrała 6:1, 6:4, mając zaledwie 17 lat. Ciekawostką jest fakt, że na tę okazję firma Nike przygotowała dla niej specjalne buty ze złota. Nie od dziś wiadomo, że wówczas relacje pomiędzy dwiema wybitnymi zawodniczkami były dosyć napięte. Obie zawsze chciały być najlepsze, przez co niekiedy dochodziło do słownych potyczek czy nieeleganckich odzywek.

Przy okazji obecnego Wimbledonu na kortach w Londynie w roli gościa znów pojawiła się Maria Szarapowa. 37-latka udzieliła wywiadu kanałowi Tennis Channel, podczas którego została zapytana o obecne relacje z Sereną Williams. Okazuje się, że nastąpił przełom. - Teraz możemy zastanowić się nad przeszłością - rozpoczęła Rosjanka.

- Możemy się pośmiać z tego, co było. Wiesz, ona ma teraz dwójkę wspaniałych dzieci, dobrze prosperujące, silne biznesy. Teraz świetnie się tym wszystkim bawimy. Czatujemy przez telefon - mówiła uśmiechnięta Szarapowa. Tym samym można przypuszczać, że jej relacje z legendarną Amerykanką znacząco się poprawiły.

Co jeszcze słychać u Marii Szarapowej? W cytowanej rozmowie legendarna tenisistka zdradziła, że obecnie zajmuje się projektowaniem wnętrz. Oprócz tego 37-latka nie ukrywała, że cieszy się z powrotu na Wimbledon. - Miło odnowić tenisowe kontakty, odwiedzić korty jako widz. Uwielbiam oglądać ten sport. Kibicuje wielkim nazwiskom oraz nowemu pokoleniu, które nadchodzi - dodała.

Na trwającym trzecim tegorocznym Wielkim Szlemie oglądamy m.in. Igę Świątek, która po pokonaniu Sofii Kenin w drugiej rundzie zagra przeciwko Petrze Martić.