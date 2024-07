Zmora Świątek i znany raper. Zaskakująca "relacja" w świecie sportu

Jelena Ostapenko w efektowny sposób rozpoczęła tegoroczny Wimbledon. We wtorek Łotyszka w niewiele ponad godzinę rozbiła Ajlę Tomljanović z Australii, wygrywając 6:1, 6:2. Ostapenko, która cztery lata temu zagrała w półfinale londyńskiego turnieju, może być rywalką Igi Świątek w 4. rundzie rywalizacji.

REKLAMA

Zobacz wideo Gruzińscy piłkarze witani w swoim kraju jak bohaterowie

A Łotyszka to zmora polskiej zawodniczki. Do tej pory Świątek grała z Ostapenko czterokrotnie i za każdym razem przegrywała! Z żadną inną przeciwniczką nie ma tak złego bilansu. Ale nie jest to przypadek. W końcu Ostapenko zdobyła w karierze osiem tytułów, w 2017 r. wygrała French Open, a kilka miesięcy później zajmowała 5. miejsce w rankingu WTA, co było jej najwyższą pozycją w karierze.

27-latka nie koncentruje się jednak na tenisie. W wolnej chwili pasjonuje się muzyką i chadza na koncerty. W marcu Ostapenko wrzucała na Instagram filmiki z koncertu amerykańskiego rapera Drake'a, który odbył się w Miami. W jego trakcie gościnnie wystąpił inny amerykański raper, Lil Wayne.

I jak się okazało, to on zafascynował Ostapenko. - Szczerze mówiąc, część koncertu, w której udział wziął Lil Wayne, podobała mi się dużo bardziej. Nie umiem wytłumaczyć dlaczego. Po prostu czułam lepszy klimat, a i muzyka była świetna - mówiła Łotyszka w późniejszym wywiadzie.

- Kiedy występował Drake, po prostu stałam. Nie bawiłam się tak dobrze i nie tańczyła tak dużo. Kiedy zaczął grać Lil Wayne, tańczyłam do każdej piosenki, mimo że nie znałam wszystkich. Po tym koncercie zaczęłam słuchać wszystkich jego utworów - dodała.

Te słowa dotarły do Amerykanina, który niedługo później wysłał do Ostapenko prywatną wiadomość na Instagramie: "dzięki za tę miłość". To mocno poruszyło zawodniczkę. - To było szalone! On ma 19 mln obserwujących na Instagramie, a moje słowa do niego dotarły. Byłam w szoku, kiedy mi odpowiedział - ujawniła Ostapenko w wywiadzie po 1. rundzie Wimbledonu.

Znany raper obejrzy mecz zmory Świątek

- Poza tym napisał, że jest moim fanem. Nie mogłam w to uwierzyć. Przystanęłam i wpatrywałam się w telefon przez pięć minut. On naprawdę to zrobił! - dodała. Jednocześnie Ostapenko zaprosiła rapera na swój mecz.

- Chciałbym, by kiedyś obejrzał mnie z trybun. Byłoby super, gdyby usiadł w moim boksie. Może zrobimy to na US Open, albo kiedy przy innej okazji, gdy będę grała w USA - powiedziała. Na odpowiedź Amerykanina nie trzeba było długo czekać.

Zaczepiony na Twitterze przez "Tennis Channel", któremu Ostapenko udzieliła wywiadu, Lil Wayne momentalnie zaakceptował zaproszenie zawodniczki, potwierdzając obecność na jednym z jej meczów.

Na razie nie wiemy, czy Lil Wayne obejrzy mecz Ostapenko na US Open, czy w innym terminie. Najpierw jednak Łotyszkę czeka mecz 2. rundy Wimbledonu z Dariją Snihur. To spotkanie już w czwartek około 14:00.