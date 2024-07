Mecz Świątek już "rozstrzygnięty"! Ogłaszają tuż przed spotkaniem

W drugiej rundzie Wimbledonu Hubert Hurkacz zagra z Arthurem Fils na No. 2 Court, który nie ma zadaszenia. Z kolei Iga Świątek zmierzy się z Petrą Martić na korcie centralnym.

Hurkacz i Świątek powinni być pewni zwycięstw

Portal tennis.com pokusił się o analizę i przewidywania pojedynków z udziałem Polaków. Wnioski są w przypadku biało-czerwonych bardzo pozytywne. Według dziennikarzy te pojedynki są w zasadzie już "rozstrzygnięte".

Korty trawiaste to ulubiona nawierzchnia Hurkacza. Podczas Wimbledonu 2021 zanotował swój najlepszy występ na wielkoszlemowych turniejach, docierając do półfinału. Od tego czasu dwukrotnie był w finale turnieju ATP 500 w Halle. Wskazuje się, że może ponownie znaleźć się w najlepszej czwórce Wimbledonu. Nie mówi się głośno o potencjalnej w grze w finale, ale nikt go całkowicie nie skreśla.

W starciu z Arthurem Filsem będzie faworytem. Według tennis.com Polak powinien zdominować rywala bardzo mocnym serwisem. Dzięki temu uniknie dłuższych wymian, w których Francuz się odnajduje. "Hurkacz, z dużą liczbą asów serwisowych i latami doświadczenia na tej nawierzchni, może nie dać młodemu zawodnikowi zbyt wielu szans na pokazanie, co potrafi" - czytamy w analizie przedmeczowej.

W przypadku Świątek sytuacja ma się podobnie, tzn. nie powinna mieć problemu z pokonaniem Petry Martić. Za Polką przemawia kilka rzeczy. Jest liderką rankingu, a jej gra na trawie z roku na rok jest coraz lepsza. "Jest bardziej zdeterminowana, aby coś tu osiągnąć. Jej ulepszony serwis daje jej większe szanse. Umiejętność ratowania się serwisem była brakującym elementem w grze Świątek na trawie w przeszłości" - oceniono.

Polska tenisistka ma też korzystny bilans spotkań z Martić. Grała z nią trzy razy, za każdym razem wygrywała. Ostatni raz rywalizowały właśnie na kortach Wimbledonu. Rok temu Świątek pokonała Chorwatkę w dwóch setach 6:2, 7:5. Tennis.com uważa, że Martić może zagrozić Polce jedynie zagraniami z bekhendu, które w jej wykonaniu na trawie są wysokiej jakości, ale ze względu na progres gry Świątek na tej nawierzchni nie powinna mieć tylu okazji do tego.

Mecz Hurkacza zacznie się o godzinie 12:00. Z kolei Świątek planowo ma wyjść na kort o 16:30, po zakończeniu spotkania Novaka Djokovicia z Jacobem Fearnleyem.