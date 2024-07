Maria Szarapowa zwróciła się bezpośrednio do Igi Świątek

Pięciokrotna triumfatorka turniejów wielkoszlemowych, która w 2004 roku wygrała Wimbledon, mając zaledwie 17 lat, cieszy się obecnie życiem na sportowej emeryturze. Od zakończenia kariery w 2020 roku nieczęsto pojawia się na turniejach tenisowych, ale jak sama przyznaje, śledzi swój ukochany sport na bieżąco.

Wimbledon 2024. Szarapowa wskazała ulubioną zawodniczkę

Kilka dni temu kibice dostrzegli ją na trybunach podczas Wimbledonu. Rosjanka wygląda obecnie zgoła inaczej niż w czasach gry, ale fani i tak byli zachwyceni jej obecnym wizerunkiem. Jej obecność odnotowała nawet oficjalna strona Wimbledonu na portalu X. Była liderka światowego rankingu WTA, wzięła też udział w programie na kanale "Tennis Channel", gdzie odpowiadała na pytania innej byłej gwiazdy tenisa Martiny Navratilovej.

Zapytana o zawodniczki, które najbardziej lubi obecnie oglądać, Szarapowa wskazała na Amerykankę Coco Gauff. Widziała na żywo jej zwycięstwo w US Open i pochwaliła ją za doskonałą mentalność, styl gry oraz potencjał, by zmieniać postrzeganie samego tenisa. Nieco później Rosjanka otrzymała pytanie dotyczące Igi Świątek oraz Naomi Osaki. Polka oraz Japonka mówiły niedawno, z kim ze świata tenisa chciałyby pójść na obiad. Obie wskazały właśnie na Szarapową (nasza reprezentantka dorzuciła Steffi Graf i Serenę Williams, a Osaka Andre Agassiego oraz Li Na).

Świątek i Osaka wskazały na Szarapową. Rosjanka ma dla nich radę

Pięciokrotna triumfatorka turniejów wielkoszlemowych ucieszyła się na wieść, że Świątek i Osaka obie wskazały właśnie ją. - Cóż, lubię dobre jedzenie, i dobre towarzystwo - skomentowała ze śmiechem Szarapowa. Spytana jakiej rady udzieliłaby obecnie Polce oraz Japonce, nie zastanawiała się długo.

- Obecnie zawodniczki mają tyle bodźców odwracających uwagę. Media społecznościowe, wyzwania, przeciwności losu. Czasem chcemy być w dziesięciu miejscach naraz. Dlatego skupienie jest kluczem do sukcesu. Nie ma co wierzyć w ten tzw. hype, bo on znika tak samo szybko, jak się pojawia. Trzeba zachować taką samą koncentrację po zwycięstwach i porażkach. Nie odlecieć za wysoko po triumfie oraz nie wpaść w dołek po przegranej. Najważniejsze to znaleźć balans - oceniła Szarapowa.

Iga Świątek nadal rywalizuje na Wimbledonie i już dziś (czwartek 4 lipca) rozegra mecz drugiej rundy przeciwko Chorwatce Petrze Martić. Z trawiastymi kortami pożegnała się już z kolei Osaka, którą w drugiej rundzie właśnie rozbiła Amerykanka Emma Navarro (4:6, 1:6).