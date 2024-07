Trener Coco Gauff powiedział o zdanie za dużo o meczu Igi Świątek. W sieci poruszenie

Coco Gauff została niedawno wiceliderką światowego rankingu, choć w tym roku nie odniosła znaczącego sukcesu. Wygrała tylko jeden turniej i to na początku roku. Jej trener stwierdził, że mogła wygrać ostatniego Rolanda Garrosa, ale bardzo mocno spłycił ten temat. Uprościł go do meczu Igi Świątek, w którym była o krok od szybkiego pożegnania się z paryskimi kortami. W sieci zawrzało.

