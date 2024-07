Hubert Hurkacz znajduje się w bardzo dobrej formie i będzie chciał potwierdzić, że dobrze czuje się na kortach trawiastych. Udowodnił to dwa tygodnie temu, gdy pokonał choćby Alexandra Zvereva, a po emocjonującym meczu przegrał dopiero w finale turnieju w Halle z liderem światowego rankingu Jannikiem Sinnerem 6:7 (8), 6:7 (2).

- Trawa to jego ulubiona nawierzchnia. Wręcz po niej fruwa, znakomicie się porusza. Do tego gra z wyczuciem, a na trawie trzeba mieć wyczucie do trudnych piłek - przekazał legendarny Wojciech Fibak. Na dodatek zapowiedział najlepszy wynik w karierze Hurkacza. - Przebije swój najlepszy wynik, czyli półfinał sprzed trzech lat. Widzę go bardzo daleko, nawet w finale - przyznał.

We wtorek 27-latek rozpoczął zmagania i mimo że w pierwszym secie musiał uznać wyższość rywala, to później ostatecznie wygrał z Radu Albotem 5:7, 6:4, 6:3, 6:4. Nie było to jednak dobre spotkanie w jego wykonaniu. "Prawie trzy godziny grania (dokładnie dwie godziny i 49 minut), cztery sety i aż 39 niewymuszonych błędów - te liczby oddają, jak ciężko wchodził w Wimbledon" - pisał Łukasz Jachimiak ze Sport.pl. Najważniejsze jednak, że awansował do kolejnej rundy, w której zagra z Arthurem Flisem.

Francuz to 34. zawodnik światowego rankingu, więc nie ma wątpliwości, że wyzwanie przed Hurkaczem większe niż w I rundzie. W premierowym meczu bez większych problemów rozprawił się ze Dominiciem Strickerem i po nieco ponad dwóch godzinach wywalczył awans. To jego najlepszy wynik w karierze.

Polscy fani mają jednak nadzieję, że na tym zakończy się udział Flisa w turnieju, zwłaszcza po ostatnich słowach Hurkacza. - Naprawdę uwielbiam trawę. Wimbledon jest wyjątkowy - cała ta atmosfera, tłum kibiców, tyle historii. Wzniesienie trofeum za dwa tygodnie byłoby czymś wyjątkowym - oznajmił Polak.

Wimbledon. O której gra dzisiaj Hurkacz? Kiedy mecz? [TRANSMISJA, WYNIK NA ŻYWO]

Spotkanie Hurkacz - Flis odbędzie się w czwartek 4 lipca. Panowie wyjdą na kort numer dwa jako pierwsi w sesji od godz. 12:00 czasu polskiego. Transmisja z meczu będzie dostępna na antenie Polsatu Sport oraz Polsatu Sport Premium 1. Będzie można również obejrzeć spotkanie w internecie na platformie Polsat Box Go. Zapraszamy też do śledzenia relacji i wyniku na żywo na Sport.pl oraz w naszej aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.