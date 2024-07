Organizatorzy ogłosili ważne wieści ws. drugiego meczu Hurkacza na Wimbledonie

Hubert Hurkacz we wtorek pokonał Radu Albota i zameldował się w drugiej rundzie Wimbledonu. O awans do kolejnej powalczy z rewelacyjnym Francuzem Arthurem Filsem. Ich mecz odbędzie się w czwartek 4 lipca. Organizatorzy już podali, na którym korcie i o której godzinie obędzie się ich mecz. Polscy kibice muszą uważać. Hurkacz do boju wyjdzie stosunkowo wcześnie.

3 Fot. REUTERS/Leon Kuegeler Otwórz galerię Na Gazeta.pl