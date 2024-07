Sensacja na Wimbledonie. Upadła mistrzyni "wypędziła demony". Znów ją kochają!

"Wspaniała", "wypędziła demony", "zmiotła rywalkę" - tak brytyjskie media zareagowały na cudowny popis w wykonaniu Emmy Raducanu. Była triumfatorka US Open, choć ostatnimi czasy mocno zawodziła, w przekonującym stylu weszła do trzeciej rundy Wimbledonu. W środę na korcie nr 1 pokonała nie byle kogo, bo plasującą się ponad sto miejsc wyżej w rankingu WTA Elise Mertens. Zrobiła to w kapitalnym stylu!

