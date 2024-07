Sabalenka złożyła ważną deklarację ws. przyszłości. "To jest ten czas"

Aryna Sabalenka była jedną z faworytek do wygrania Wimbledonu. Tym bardziej że dwukrotnie docierała tutaj do półfinału. W 2021 i 2023 roku. W ostatnich dniach narzekała jednak na problemy z barkiem. Doznała niezwykle rzadkiej kontuzji. Z tego też powodu wycofała się z rywalizacji w Berlinie tuż przed ćwierćfinałem. Istniało ryzyko, że nie wystartuje również w Londynie. - Nie jestem w stu procentach gotowa. Robimy wszystko, żebym mogła zagrać, ale nie, nie jestem gotowa na sto procent - tłumaczyła na sobotniej konferencji prasowej.

REKLAMA

Zobacz wideo Oto następczyni Igi Świątek?

Ostatecznie w poniedziałek zrezygnowała z udziału w imprezie. "Próbowałam wszystkiego, by się przygotować do zawodów, ale niestety moje ramię ze mną nie współpracuje. Codziennie przekraczałam swoje granice, by zrobić wszystko, co w mojej mocy, ale mój zespół wytłumaczył mi, że granie w tym momencie może tylko pogorszyć sytuację" - pisała na Instagramie.

Aryna Sabalenka przemówiła. Złożyła jasną deklarację

Decyzja Sabalenki wywołała spore poruszenie. Szczególnie na Białorusi. Z udziału w Wimbledonie wycofała się też jej rodaczka. Mowa o Wiktorii Azarence. "Tak strasznego dnia białoruscy fani tenisa prawdopodobnie nie mieli" - alarmowali dziennikarze.

Od czasu ogłoszenia oficjalnej decyzji trzecia rakieta świata nie zabierała głosu w sprawie. W środę przerwała jednak milczenie i zwróciła się do fanów. Dodała poruszający wpis na InstaStory, który opatrzyła wymownym zdjęciem. Widać na nim, jak leży zrezygnowana na trawiastych kortach.

"Chciałabym tylko podziękować za ogrom wsparcia, jakie otrzymałam w ostatnich dniach! To naprawdę wiele dla mnie znaczy! Wrócę silniejsza niż kiedykolwiek!" - napisała. Na koniec poinformowała, jakie ma plany na kolejne dni. "To jest czas, by poddać się rehabilitacji, leczeniu i spróbować znów od nowa!" - zapewniła.

Aryna Sabalenka Screen z https://www.instagram.com/stories/arynasabalenka/3403941798778150901/

Plany startowe Sabalenki po kontuzji

Jak na razie nie wiadomo na sto procent, kiedy Sabalenka wróci do rywalizacji. Pojawiły się jednak nowe wieści w sprawie. Białorusinka znalazła się na liście startowej turnieju WTA w Waszyngtonie. Impreza odbędzie się w czasie trwania igrzysk olimpijskich, a jak wiemy Sabalenka się z nich wycofała. Oficjalnym powodem był napięty harmonogram i chęć zadbania o zdrowie, choć białoruskie media miały nieco inną teorię w tej sprawie. Wskazywały, że wszystko może mieć związek z dyktatorem Aleksandrem Łukaszenką.

Absencja w Wimbledonie może okazać się bardzo kosztowna dla Sabalenki. Straci sporo punktów i niewykluczone, że wypadnie z TOP 3 rankingu WTA. Duże szanse na wyprzedzenie jej ma Jelena Rybakina. Tym bardziej że Kazaszka wie, jak wygrywać w Londynie. Dokonała tego w 2022 roku.