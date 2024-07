Świątek pokazała, co robi między meczami Wimbledonu. "100 procent zabawy"

Iga Świątek (1. WTA) rozpoczęła Wimbledon od wygranej 6:3, 6:4 z Sofią Kenin (49. WTA). - Nigdy nie jest łatwo grać przeciwko zwyciężczyni Wielkiego Szlema w pierwszej rundzie. Mimo wszystko jestem zadowolona z tego, co pokazałam - powiedziała w pomeczowym wywiadzie.

W drugiej rundzie turnieju Świątek czeka mecz z Chorwatką Petrą Martić (85. WTA), która pokonała 3:6, 6:1, 6:2 Brytyjkę Francescę Jones (215. WTA). Polka będzie miała zatem okazję pokonać Chorwatkę po raz czwarty (w czwartym spotkaniu), poprzednio dokonała tego w trzeciej rundzie zeszłorocznego Wimbledonu (6:2, 7:5).

W czasie między meczami Polka ma trochę wolnego. I w mediach społecznościowych pokazała, co wtedy robi. Widać, że opuściła okolice kortów Wimbledonu i udała się w spokojniejsze miejsce - na ławce w szczerym polu czyta książkę. "100% fun", czyli "100 proc. zabawy" - napisała, w końcu bardzo lubi czytać i promuje czytelnictwo. Aczkolwiek pogoda na Wyspach Brytyjskich nie rozpieszcza, temperatura to zaledwie 16 stopni Celsjusza. Widać to po stroju Świątek, która założyła kurtkę, bluzę z kapturem i ciepłą czapkę.

Iga Świątek między meczami Wimbledonu screen z https://www.instagram.com/stories/iga.swiatek/

Iga Świątek walczy o życiowy wynik w Wimbledonie

Taki strój wynika z dbałości o zdrowie, w końcu liderka światowego rankingu musi być w optymalnej formie na spotkanie z Martić. A na pewno ma nadzieję, że jej występ w Wimbledonie będzie jeszcze dłuższy. Nadal czeka na spektakularny sukces na londyńskich kortach, gdzie najdalej udało jej się dojść do ćwierćfinału (w zeszłym roku).

Mecz Świątek z Martić najprawdopodobniej odbędzie się w czwartek 4 lipca. Jeśli Polka zwycięży, w trzeciej rundzie spotka się z Kateriną Siniakovą (36. WTA) lub Julią Putincewą (35. WTA).