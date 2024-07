Zapytali Polaka, czy ograłby Igę Świątek. Oto jego odpowiedź. Brawa ze szczerość!

- Mam świetny sezon. I to mi pomaga, bo nie muszę się bać o punkty, tylko skupić się na tym, na czym chce. Dużo łatwiej jest nie patrzeć na drabinkę, tylko skupić się na kolejnym dniu, robić wszystko krok po kroku - mówiła tuż po ostatnim gemie meczu z Sofią Kenin Iga Świątek, która rozpoczęła Wimbledon od pewnego zwycięstwa 6:3, 6:4. W ostatnich tygodniach 23-latka jeszcze bardziej zdeklasowała resztę stawki, o czym świadczą same wyniki.

Maks Kaśnikowski wygrałby z Igą Świątek? "Zapytam ją o trening"

20 kwietnia - wtedy Świątek przegrała ostatni mecz w tym sezonie. Był to półfinał turnieju w Stuttgarcie, w którym lepsza okazała się Jelena Rybakina (4. WTA). Od tamtej pory Polka gra praktycznie bezbłędnie. Oprócz tego, że wygrała oba prestiżowe turnieje na mączce w Madrycie i Rzymie, to kilkanaście dni później sięgnęła po czwarty w karierze puchar Roland Garros.

Ostatnio nt. Igi Świątek w studiu programu "Halo tu Wimbledon" wypowiedział się Maks Kaśnikowski (193. ATP). 20-latek, który jest uznawany za nadzieję polskiego tenisa w pewnym momencie został zapytany wprost "Czy pokonałby Igę Świątek?". Chwilę później tenisista wygłosił dosyć odważną tezę. - Myślę, że z tym poziomem, który prezentuję w tej chwili, mógłbym wygrać z Igą Świątek - oznajmił.

- Nie gwarantuję tego. Na pewno byłby wyrównany mecz. Nie chcę wygłaszać żadnych oświadczeń. Iga gra świetnie, ale na razie do takiego meczu nie dojdzie. Jeśli załapię się na jakiegoś Wielkiego Szlema, to może wtedy zapytam ją o trening i zagramy jakiegoś sparingowego seta - dodał po chwili Kaśnikowski.

Ostatnio 20-latek także jest w przyzwoitej formie. 22 czerwca wygrał Challenger'a w Poznaniu. W finale pokonał dużo wyżej notowanego Argentyńczyka Camilo Ugo Carabelliego (100. ATP), zwyciężając 3:6, 6:4, 6:3. Z kolei cztery dni później poległ w pierwszej rundzie w Mediolanie. Tam przegrał z Nicolasem Alvarezem Varoną 4:6, 6(5):7.

Za to Igę Świątek w drugiej rundzie Wimbledonu czeka starcie z Petrą Martić (85. WTA). Zapraszamy do śledzenia relacji tekstowych z meczów polskich tenisistów na Sport.pl oraz do naszej aplikacji mobilnej.