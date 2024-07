Dwie wielkie sensacje i powrót króla. Oto podsumowanie dnia na Wimbledonie

Za nami drugi dzień rywalizacji w Wimbledonie. We wtorek mieliśmy zobaczyć czwórkę Polaków. Ostatecznie na kort wyszedł jedynie Hubert Hurkacz (7. ATP), który pokonał Radu Albota (144. ATP) oraz Iga Świątek. Liderka rankingu na start odprawiła Amerykankę Sofię Kenin (49. WTA). Z powodu opóźnień nie zobaczyliśmy w akcji Magdy Linette (44. WTA) i Magdaleny Fręch (58. WTA). Grały za to inne zawodniczki. Jak poszło największym faworytkom?

REKLAMA

Zobacz wideo Wilfredo Leon zawodnikiem BOGDANKI LUK Lublin! "Trzeba działać"

Obrończyni tytułu odpadła z Wimbledonu. Pozostałe faworytki nie zawiodły

W turnieju pań doszło do jednej, ale za to ogromnej niespodzianki. Już w pierwszej rundzie turniej zakończyła ubiegłoroczna triumfatorka Marketa Vondrousova (6. WTA). W starciu z Hiszpanką Jessiką Bouzas Maneiro (83. WTA) przegrała 4:6, 2:6. U innych faworytek było już zdecydowanie spokojniej. W drugiej rundzie znalazły się chociażby Jelena Rybakina (4. WTA) i Jessica Pegula (5. WTA). Kazaszka w nieco ponad godzinę 6:3, 6:1 rozbiła Rumunkę Elenę Gabrielę Rus (152. WTA). Z kolei Amerykanka jeszcze szybciej rozprawiła się ze swoją rodaczką Ashlyn Kreuger (75. WTA). Do zwycięstwa 6:2, 6:0 potrzebowała raptem 50 minut.

W kolejnej rundzie zobaczymy także finalistkę Wimbledonu z dwóch poprzednich edycji Ons Jabeur (10. WTA). Tunezyjka pokonała Moyukę Uchijamę (68. WTA) z Japonii 6:3, 6:1. Dalej gra także "koszmar" Igi Świątek. Jelena Ostapenko (14. WTA) nie dała żadnych szans Ajli Tomljanović (136. WTA). Wygrała do jednego i do dwóch. W turnieju nie ma już za to wracającej w tym roku do wielkiego grania Angeliki Kerber (221. WTA). Niemka polskiego pochodzenia przegrała z Julią Putincewą (35. WTA) 5:7, 3:6.

Wielki powrót Djokovicia i gigantyczna wpadka Rublowa. Tak grali rywale Hurkacza

W zmaganiach panów wielkim wydarzeniem był powrót po kontuzji Novaka Djokovicia (2. ATP). Serb pokonał 6:1, 6:2, 6:2 kwalifikanta z Czech Vita Koprivę (123. ATP) i zagra w drugiej rundzie. Nie znajdzie się w niej za to Andriej Rublow (6. WTA). Rosjanin sprawił gigantyczną sensację, przegrywając 4:6, 7:5, 2:6, 6:7 (5) z dopiero 122. w rankingu Francesco Comesaną. Niespodzianką jest także porażka Sebastiana Kordy (21. ATP), który w pięciu setach uległ 20-latkowi z Francji Giovanniemu Mpetshi Perricardowi (58. ATP). Bez wychodzenia na kort z turniejem pożegnali się też Andy Murray (113. ATP) oraz Alejandro Davidovich Fokina (36. ATP), którzy wycofali się zawodów. Ten ostatni miał zresztą grać ze wspomnianym Kordą.

Bez większych problemów do drugiej rundy awansowali inni gracze ze światowej czołówki. Bez straty seta swoje mecze wygrali Alexander Zverev (4. ATP), Alex De Minaur (9. ATP), Stefanos Tsitsipas (11. ATP), Taylor Fritz (12. ATP) oraz Holger Rune (15. ATP). Z kolei Ben Shelton (14. ATP) męczył się z Włochem Mattią Belluccim (148. ATP) przez blisko trzy i pół godziny, ale wygrał w pięciu setach 4:6, 6:3, 3:6, 6:3, 6:4.

Wyniki II dnia Wimbledonu:

Kobiety:

Iga Świątek - Sofia Kenin, 6:3, 6:4

- Sofia Kenin, 6:3, 6:4 Marketa Vondrousova - Jessica Bouzas Maneiro 4:6, 2:6

4:6, 2:6 Jelena Rybakina - Elena Gabriela Rus 6:3, 6:1

- Elena Gabriela Rus 6:3, 6:1 Jessica Pegula - Ashlyn Kreuger 6:2, 6:0

- Ashlyn Kreuger 6:2, 6:0 Ons Jabeur - Moyuka Uchijama 6:3, 6:1

- Moyuka Uchijama 6:3, 6:1 Jelena Ostapenko - Ajla Tomljanović 6:1, 6:2

- Ajla Tomljanović 6:1, 6:2 Angelique Kerber - Julia Putincewa 5:7, 3:6

Mężczyźni: