Z Wimbledonu płyną kapitalne wieści. Scenariusz marzeń dla Hurkacza

Hubert Hurkacz (7. ATP) zgodnie z planem rozpoczął rywalizację na wimbledońskiej trawie. We wtorek w pierwszej rundzie zmierzył się z kwalifikantem Radu Albotem (144. ATP). Nie obyło się jednak bez komplikacji. Pierwszego seta wrocławianin przegrał 5:7, a potem spotkanie zostało przerwane z powodu deszczu. Na szczęście po przerwie dominował już Polak, który wygrał trzy kolejne partie i awansował do następnej rundy. W niej spotka się z Francuzem Arthurem Filsem (34. ATP). Niedługo później do Hurkacza niespodziewanie napłynęła doskonała wiadomość.

Rywal Hurkacza zawiódł po całości. To zaważy na pozycji w rankingu ATP

Z turniejem już po pierwszym meczu pożegnał się jeden z najgroźniejszych rywali naszego tenisisty Andriej Rublow (6. ATP). Rosjanin trafił na notowanego na 122. miejscu na świecie Francisco Comesanę, dla którego był to dopiero drugi zawodowy mecz na trawie. I choć trudno w to uwierzyć, po niespełna trzech godzinach Argentyńczyk okazał się lepszy. Wygrał 6:4, 5:7, 6:2, 7:6(5), a jeszcze w trakcie spotkania wściekły Rublow z frustracji uderzał rakietą o kolano.

26-latek doskonale zdawał sobie sprawę, że porażka na tak wczesnym etapie turnieju oznacza dla niego wielkie kłopoty. Rublow bronił punktów, jakie rok temu wywalczył za awans do ćwierćfinału. W kolejnym notowaniu odpisze się mu ich 350. Skorzysta na tym Hubert Hurkacz, który w rankingu ATP plasował się tuż za nim.

Wspaniałe wieści dla Hurkacza. Już jest przed Rublowem. Będzie najwyższe miejsce w karierze?

Hurkacza i Rublowa dzieliło dokładnie 185 punktów. W rankingu ATP Live Polak już awansował na najwyższe w karierze szóste miejsce. Na ten moment Polak ma 4105 punktów, a jego rywal 4070. W dodatku przewaga naszego zawodnika cały czas może się powiększać. Wszystko zależy od tego, jak daleko zajdzie. W przypadku zwycięstwa w całym Wimbledonie jego dorobek powiększyłby się do 6055 punktów. Wtedy mógłby liczyć nawet na wyprzedzenie piątego na światowych listach Daniiła Miedwiediewa, który rok temu grał w półfinale tej imprezy. Musi jednak uważać także na będącego na ósmej pozycji Caspera Ruuda. Jego strata do Hurkacza to tylko 75 punktów.

Ranking ATP Live [stan na 2 lipca]: