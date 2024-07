O stroju ukraińskiej tenisistki na Wimbledonie trąbi cały świat

Marta Kostiuk (19. WTA) udanie rozpoczęła tegoroczny Wimbledon. W poniedziałek w nieco ponad godzinę uporała się ze Słowaczką Rebeccą Sramkovą (105. WTA) 6:3, 6:2 i awansowała do drugiej rundy, w której zmierzy się z Darią Saville (82. WTA). Ukrainka przyciągnęła uwagę widzów nie tylko znakomitą grą, ale i zachwycającą kreacją.

Kostiuk zachwyciła na korcie. Tak wyszła na Wimbledon

22-latka zaprezentowała się w gładkiej, białej sukience na ramiączkach z głębokim dekoltem w kształcie litery V. Uwagę zwracały także mocno odsłonięte plecy. Całość imponowała elegancją i wdziękiem. Sukienkę wyprodukowała firma Wilson, z którą współpracuje ukraińska gwiazda tenisa. Okazuje się, że za projektem kryje się nietypowa historia.

Otóż dostrzec można wiele podobieństw między sukienką, którą Kostiuk założyła na Wimbledonie, do sukni, którą miała na sobie podczas ślubu. Ten wzięła w listopadzie ubiegłego roku na Cyprze, kiedy poślubiła 27-letniego rodaka Heorhija Kyzymenkę. Wówczas o projekt poprosiła właśnie firmę Wilson, mimo iż specjalizuje się ona w odzieży sportowej, a nie w sukniach ślubnych.

Sukienka Kostiuk zrobiła sensację. Inspiracją była... suknia ślubna

Nad suknią Kostiuk długo pracowała z Joelle Michaeloff - szefową działu projektowego Wilsona. - Nie miałam pojęcia, czego chcę ani co mi się podoba. Chciałam czegoś bardzo prostego, ale jednocześnie czegoś, co będzie zapamiętane. Po prostu wiedziałam, że nie chcę sukni ślubnej ważącej 200 kilogramów ani niczego, co jest tak skomplikowane lub tak delikatne, że nie można się poruszać i nie można cieszyć się przebywaniem wśród ludzi. Zaczęliśmy więc powoli, od zera i stopniowo zaczęliśmy kształtować całość - opowiedziała w rozmowie z magazynem "Vogue".

W końcu suknia ślubna została wykonana z jedwabnej organzy z ręcznie nakładanymi kwiatami. Model tak bardzo się spodobał, że zainspirował projektantkę do stworzenia podobnej, tyle że dostosowanej do gry w Wimbledonie. - Zasadniczo dodaliśmy warstwę spodnią i nieco podnieśliśmy dekolt. Nie chcemy żadnych nieprzepisowych elementów na Wimbledonie - zaznaczyła Michaeloff. Kreację "The Marta Dress", bo tak została nazwana, może kupić każdy. W wersji dwuczęściowej kosztuje 298 dolarów, a w jednoczęściowej - 198 dolarów.