Hurkacz poznał rywala w II rundzie Wimbledonu. Poprzeczka idzie w górę

- Z kim chcesz zagrać w drugiej rundzie? Arthur Fils czy Dominic Stricker? - zapytał Huberta Hurkacza reporter Polsatu Sport po zwycięstwa Polaka na inaugurację tegorocznego Wimbledonu. - Wszystko jedno. Niech wygra lepszy - odparł lakonicznie tenisista z Wrocławia, który myślami był jeszcze przy starciu z Radu Albotem (144. ATP), albowiem pojedynek w pierwszej rundzie nie układał się po jego myśli.

Hubert Hurkacz poznał rywala w drugiej rundzie Wimbledonu. Poprzeczka idzie w górę

Hubert Hurkacz przegrał pierwszego seta 5:7, ale na początku drugiej partii spadł deszcz, który pozwolił 27-latkowi uporządkować swoją grę. Ostatecznie wygrał 5:7, 6:4, 6:3, 6:4 i mógł czekać na swojego rywala w kolejnej rundzie.

Opady deszczu spowodowały, iż Arthur Fils (34. ATP) i Dominic Stricker (149. ATP) wyszli na kort nr 7 z pewnym opóźnieniem. Zdecydowanie lepiej pojedynek rozpoczął wyżej notowany Francuz, który w czwartym gemie przełamał rywala. Ten mógł błyskawicznie odpowiedzieć, ale ostatecznie pierwszego seta 6:3 wygrał Fils.

Dominic Stricker przez ostatnie pół roku leczył kontuzję kręgosłupa i Wimbledon był jego pierwszym poważnym występem w tym sezonie. Niestety brak ogrania był coraz bardziej widoczny. 21-letni Szwajcar fatalnie wszedł w drugą partię. Mało trafiał pierwszym podaniem, popełniał masę niewymuszonych błędów, przez co Fils objął prowadzenie 4:0. Francuz to gracz, u którego serwis jest najważniejszym narzędziem, więc nie mógł wypuścić takiej przewagi. Wygrał drugiego seta 6:2.

Wydawało się, że mecz zmierza ku końcowi, zwłaszcza że Stricker musiał aż czterokrotnie bronić się przed przełamaniem na początku trzeciej partii, ale nagle i Arthur Fils miał swój moment słabości. Nie wykorzystał szans breakpointowych, a to kosztowało go stratę podania chwilę później. Szwajcar miał pojedynczą okazję i ją wykorzystał. Dzięki temu doprowadził do czwartego seta.

W nim rywalizacja długo toczyła się gem za gem przy dominacji serwisu, ale w kluczowym momencie Dominic Stricker pękł. Podawał przy stanie 4:5, a Fils doprowadził do jedynego break pointa, który był zarazem piłką meczową. Od razu ją wykorzystał, dołączając do Huberta Hurkacza w drugiej rundzie Wimbledonu. To spotkanie odbędzie się w czwartek.