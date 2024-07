Tyle kosztuje jedzenie na Wimbledonie. Dla statystycznego Polaka ogromny wydatek

Wimbledon to dla kibiców tenisa wielkie święto. Co roku do All England Club zjeżdżają setki tysięcy fanów z całego świata, by pasjonować się grą najlepszych zawodniczek i zawodników. Co jakiś czas muszą jednak coś zjeść i wypić, a to nie taka tania sprawa. Ceny jedzenia i picia względem zeszłego roku poszybowały w górę. W polskich realiach wyglądają wręcz horrendalnie.

REUTERS/Matthew Childs / AG