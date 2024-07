Tradycyjnie drugi dzień Wimbledonu na korcie centralnym otworzyło starcie z udziałem obrończyni tytułu. Będąca na szóstym miejscu w rankingu WTA Marketa Vondrousova w ostatnich tygodniach nie radziła sobie najlepiej. W dodatku kilkanaście dni temu skreczowała podczas starcia w turnieju WTA 500 w Berlinie, ale i tak była murowaną faworytką w starciu z Jessicą Bouzas Maneiro (83. WTA), która w swojej karierze nie wygrała jeszcze meczu na trawie w głównym cyklu.

Historyczne sceny na Wimbledonie. To zdarzyło się dopiero po raz drugi

Już pierwszym gemie Czeszka popełniła trzy podwójne błędy i została przełamana. To był przedsmak tego, co czekało nas w dalszej części pojedynku. Po 41 minutach to Hiszpanka wygrała otwierającą partię 6:4. W drugiej poszło jej jeszcze łatwiej - 6:2 w pół godziny.

Porażka Markety Vondrousovej oznacza, że po raz pierwszy od 30 lat obrończyni tytułu odpada w pierwszej rundzie Wimbledonu. W 1994 r. Steffi Graff przegrała z Lorią McNeil. To dopiero drugi taki przypadek w erze Open.

- Teraz jestem naprawdę szczęśliwa. To jeden z najważniejszych momentów mojego życia, mojej kariery tutaj na tym korcie, to niesamowite - powiedziała po meczu 21-letnia Jessica Bouzas Maneiro, dla którego to największy sukces w karierze. - Atmosfera tutaj jest niesamowita, to najpiękniejszy turniej, w jakim kiedykolwiek grałam w życiu, więc bardzo dziękuję wszystkim, którzy przyszli tu dzisiaj, żeby nas obejrzeć - dodała.

Marketa Vondrousova miała ewidentny problem z poruszaniem się po korcie. Dokuczało jej biodro, ale to nie ujmuje zwycięstwa Hiszpance. Ta porażka będzie bardzo kosztowna dla Czeszki, która już teraz w rankingu live spadła na 15. miejsce w rankingu, a jej pozycja może się jeszcze pogorszyć.