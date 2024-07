21-letnia mistrzyni zamyka usta hejterom. "Musisz zacząć się martwić"

Emma Raducanu (135. WTA) w połowie czerwca tego roku po niemal dwóch latach przerwy wygrała mecz na kortach trawiastych. Najpierw triumfatorka US Open z 2021 roku zwyciężyła trzy spotkania w turnieju w Nottingham, a potem dwa w Eastbourne.

REKLAMA

Zobacz wideo Courteney Cox zagrała w tenisa z Igą Świątek

Emma Raducanu zabrała głos w sprawie krytyki

Teraz 21-latka wystartowała na Wimbledonie. Od razu w pierwszej rundzie czekało ją spore wyzwanie, bo mecz z Jekatieriną Aleksandrową (22. WTA). Rosjanka zdecydowała się jednak wycofać z turnieju. W efekcie rywalką Brytyjki szczęśliwa przegrana z kwalifikacji - Meksykanka Renata Zarazua (98. WTA). Raducanu wygrała długiego, bo trwającego godzinę i sześć minut pierwszego seta po tie-breaku 7:0. W drugiej partii miała już łatwiej i zwyciężyła 7:6, 6:3.

Po zakończeniu spotkania Raducanu odpowiadała na pytania dziennikarzy na konferencji prasowej. Spytano ją m.in. o to, co sądzi o krytyce, z którą muszą radzić sobie sportowcy i trenerzy. Podano też przykład Garetha Southgate'a, trenera reprezentacji Anglii, który obecnie jest bardzo krytykowany przez kibiców i dziennikarzy za fatalną grę drużyny na mistrzostwach Europy w Niemczech.

Krytyka sportowców i trenerów sprowadza się tak naprawdę do sukcesu. Myślę, że kiedy nie mówią o tobie, wtedy musisz zacząć się martwić - powiedziała Emma Raducanu.

Brytyjka również była krytykowana - zwłaszcza w dwóch poprzednich sezonach, w których nie miała dodatniego bilansu (2022 rok zakończyła z bilansem: 17 zwycięstw i 19 porażek, a w ubiegłym miała tylko pięć zwycięstw w 10 meczach). W ubiegłym roku w obronie Raducanu stanęła Billie Jean King, legenda tenisa.

- Wiem, że to dla niej trudne. Mam nadzieję, że będzie dobrze. Jeśli chcesz być zawodowym sportowcem, to jest ciężko. I musisz nauczyć się nie słuchać krytyki i tego, by nie brać nic do siebie. Jeśli się tego nauczysz, to jesteś w porządku - powiedziała Billie Jean King dla "Sky Sports".

Raducanu w drugiej rundzie Wimbledonu zmierzy się z Belgijką Elise Mertens (33. WTA).