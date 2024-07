Absolutna sensacja w Wimbledonie. Obrończyni tytułu wylatuje w drugim dniu

- Na Wimbledonie nie da się zbudować formy, to trochę inny turniej. Szanse na to, że zawodniczki, które nie są faworytkami, odniosą zwycięstwo, są większe. Trzeba podejść do tego turnieju inaczej pod względem mentalnym. Zazwyczaj popełnia się tu kilka błędów więcej niż na innych nawierzchniach. To turniej bardzo skomplikowany - przyznała przed rozpoczęciem zmagań Iga Świątek. I jej słowa się potwierdziły, choć trudno mówić o tym, że Marketa Vondrousova nie była jedną z faworytek do triumfu.

Ogromna sensacja w Wimbledonie. Obrończyni tytułu odpada w I rundzie

Czeszka spisywała się w ostatnich tygodniach przeciętnie. Choć w Roland Garros doszła do ćwierćfinału, gdzie poległa jednak z Igą Świątek, to niedługo później była zmuszona skreczować mecz II rundy turnieju w Berlinie z Anną Kalinską. Nie zmienia to faktu, że do Wimbledonu przystępowała jako obrończyni tytułu, która w finale pokonała rok temu Ons Jabeur 6:4, 6:4. Mało tego, przez całe zmagania straciła zaledwie dwa sety.

Losowanie dla 25-latki wydawało się łaskawe, gdyż w pierwszej rundzie trafiła na Jessicę Bouzas Maneiro, która okupuje 83. miejsce w rankingu WTA. Od samego początku spotkanie nie układało się jednak po jej myśli, a już w pierwszym gemie została przełamana. Mimo że doprowadziła do remisu, to niedługo potem znów nie była w stanie obronić podania. Popełniała coraz więcej błędów (łącznie pięć podwójnych w pierwszej odsłonie) i finalnie poległa 4:6.

Drugi set wyglądał jeszcze gorzej w jej wykonaniu. Początkowo obie zawodniczki miały problem z utrzymaniem serwisu, ale potem Hiszpanka wyraźnie rozkręciła się i zaczęła zdobywać sporą przewagę. Przede wszystkim narzuciła presję na Czeszkę, która regularnie posyłała piłkę w aut lub w siatkę.

Po zakończeniu spotkania można zauważyć, że myliła się co chwilę, a podsumowując, zaliczyła 28 niewymuszonych błędów. Ostatecznie mecz potrwał zaledwie 69 minut, a zakończył się wynikiem 6:4, 6:2 dla Bouzas Maneiro. Porażka Vondrousovej zapisze się niejako na kartach historii, gdyż po raz pierwszy od 1994 roku (Steffi Graf) obrończyni tytułu w Wimbledonie odpada w pierwszej rundzie rywalizacji.

Koszmar Vondrousovej. Drastyczny spadek w rankingu WTA

"Rozczarowanie turnieju" - przekazał portal The Tennis Letter. Kompromitująca wpadka Czeszki oznacza dla niej również poważne konsekwencje w rankingu WTA. Straciła aż 1990 pkt, przez co spadnie z szóstej lokaty na 15. miejsce. Dziennikarz Fernando Murciego potwierdził za to, jak dużym sukcesem dla Hiszpanki było wtorkowe zwycięstwo. "Pierwsze zwycięstwo na trawie, w Wielkim Szlemie oraz z zawodniczką z czołowej dziesiątki rankingu" - przekazał.

Marketa Vondrousova - Jessica Bouzas Maneiro 4:6, 2:6

Bouzas Maneiro awansowała zatem do II rundy Wimbledonu, w której zmierzy się ze zwyciężczynią rywalizacji między Cristiną Bucsą a Aną Bogdan. We wtorek ok. godz. 18:00 turniej rozpocznie za to Iga Świątek, która zagra z Sofią Kenin.