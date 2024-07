Świątek czeka na swój mecz, ale co zrobiła Pegula. 50 minut i koniec

Jessica Pegula (5. WTA) tuż przed Wimbledonem wygrała turniej WTA 500 w Berlinie, a chwilę później pożegnała się z turniejem w Eastbourne po porażce w pierwszej rundzie. Jej forma przed Wielkim Szlemem była więc niewiadomą, ale już w pierwszym meczu Amerykanka pokazała znakomitą dyspozycję. Na korcie nie była nawet godzinę.

Jessica Pegula wygrała pierwszy mecz Wimbledonu. 50 minut i koniec

Pegula w pierwszym spotkaniu oczywiście była faworytką, bo jej rywalką była znacznie niżej notowana Ashlyn Krueger (75. WTA). Amerykanka z lepszą pozycją w światowym rankingu bardzo szybko pokazała rodaczce, że ta nie ma dziś czego szukać na korcie.

Już w pierwszym secie Krueger przegrała dwa pierwsze podania i Pegula prowadziła aż 4:0 i ekspresowo zbliżała się do zwycięstwa. Jej rywalka jeszcze na chwilę zdążyła się postawić i zdobyła dwa gemy przy swoim podaniu, ale to byłoby na tyle. Finalnie wyżej notowana z Amerykanek wygrała partię 6:2 i potrzebowała do tego zaledwie 27 minut.

Bardzo szybki pierwszy set był jednak o cztery minuty dłuższy, niż drugi. W nim Pegula nie pozostawiła już najmniejszych wątpliwości i nie oddała rywalce ani jednego gema. Łącznie Krueger popełniła aż 15 niewymuszonych błędów tylko w tej partii i zagrała jednego winnera. To spowodowało, że Pegula wygrała seta 6:0, a cały mecz 2-0 w zaledwie 50 minut.

Jessica Pegula wysłała bardzo jasny przekaz do rywalek i pokazała, że jest w świetnej formie. Obawiać się jej może Iga Świątek (1. WTA), która jest z Amerykanką w jednej części drabinki. Obie panie mogą trafić na siebie jednak dopiero w półfinale. Na razie Pegulę czeka starcie z Xinyu Wang (42. WTA) lub Wiktorią Tomową (48. WTA) w drugiej rundzie.

Z kolei Iga Świątek w pierwszej rundzie zmierzy się z Sofią Kenin (49. WTA). Starcie zaplanowano na wtorek 2 lipca po 17:00. Zapraszamy do śledzenia relacji z meczu na Sport.pl oraz w naszej aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.