Przerwany mecz Hurkacza! Polak musiał zejść z kortu

Hubert Hurkacz popisywał się atomowym serwisem i dokładnym bekhendem, ale później rywal go zaskakiwał. Do tego Polak zaczął ślizgać się po korcie.

Hurkacz dobrze zaczął, ale potem koszmar

Dobry i mocny serwis to znak rozpoznawczy Huberta Hurkacza. Pokazał to w pierwszych gemach tego spotkania. Ale Radu Albot także grał precyzyjnie w polu serwisowym. Piłki zagrywane przez niego miały nieprzyjemną rotację, return Hurkacza przeważnie był nieczysty i łatwy do skontrowania.

Choć Radu Albot to kwalifikant, to w przeszłości grał z Hurkaczem i z nim nie przegrał. Wyczuł, że może go wybić z rytmu, jeśli będzie przedłużał każdą kolejną wymianę. Wrocławianin zaczął grać nierówno. Nie dość, że popełniał niewymuszone błędy, to otwierał Albotowi ścieżki do ataku.

Do stanu 5:5 to był wyrównany mecz, co było zaskoczeniem. Mołdawianin wyróżniał się motoryką, wybieganiem. Siłą fizyczna była po stronie Hurkacza, ale samą siłą nie można było zdominować rywala.

Niespodziewanie Hurkacz został przełamany w 11. gemie. Polak pozwalał, by rywal wyrzucał go z kortu i nie mógł znaleźć na to odpowiedzi. W kolejnym gemie Albot wykorzystywał każdą okazję do skończenia akcji, ale Hurkacz pomagał mu nieczystymi piłkami. Mołdawianin sensacyjnie wygrał pierwszego seta 7:5. Cztery asy serwisowe Polaka na nic się nie zdały.

Warto dodać, że Hurkacz w końcówce seta zaczął ślizgać się po korcie. Delikatnie kropiło, to utrudniało swobodne poruszanie się po korcie.

Początek drugiego seta znów był mocny w wykonaniu siódmej rakiety świata, ale Mołdawianin dotrzymywał mu kroku. Albot nie wykorzystał w trzecim gemie dwóch break pointów. Aż podjęto decyzję o przerwaniu spotkania. Porządkowi szybko zwinęli siatkę, przykryli kort, kibice rozkładali parasolki, tenisiści uciekli do siatki. Deszcz padał dość mocno.

Do przerwania meczu Hurkacza z Albotem mieliśmy wynik 5:7, 1:1, 40:40 przy serwisie Polaka. Pozostaje mieć nadzieję, że ta przerwa wyjdzie Hurkaczowi na dobre. Najwcześniej wznowią grę o godzinie 14:00. ŚLEDŹ RELACJĘ NA ŻYWO Z TEGO SPOTKANIA TUTAJ.