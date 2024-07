Nie wszystkim podoba się decyzja organizatorów Wimbledonu ws. Igi Świątek

Organizatorzy przewidzieli trzy mecze we wtorek na korcie centralnym Wimbledonu. Jako pierwsza zagra Marketa Vondrousova, która broni tytułu. Jej spotkanie zaplanowano na godzinę 14:30. Po niej wejdzie na kort Novak Djoković, który triumfował tu aż osiem razy. Jako trzeci i ostatni na największym korcie kompleksu zagra Andy Murray, bohater Brytyjczyków. Wygrał tu dwa turnieje i zdobył złoty medal olimpijski.

Świątek nie zacznie na korcie centralnym

Na pierwszy rzut oka pozycja liderki światowego rankingu WTA to za mało, by Iga Świątek rozpoczęła Wimbledon na korcie centralnym. Na największych kortach zazwyczaj grają najlepsi tenisiści i najlepsze tenisistki w stawce, ale podejście organizatorów jest nieco inne niż na Australian Open, Rolandzie Garrosie czy US Open. Jeśli spojrzymy na to, kto zaczynał w poniedziałek, tym bardziej możemy zrozumieć proces myślowy osób planujących terminarz.

Rywalizację na korcie centralnym otwierał Carlos Alcaraz, który wygrał tu rok temu. W jego przypadku decyzja planujących terminarz się broni, bo to turniejowa tradycja. Podobnie można zrozumieć zaplanowanie meczu Emmy Raducanu, która jest najpopularniejszą brytyjską tenisistką. Dziwić może za to mecz Coco Gauff, który zamykał dzień na korcie centralnym. Jest druga w światowym rankingu, a w Wimbledonie najdalej doszła do czwartej rundy (zdarzyło się to dwa razy - w 2019 i 2021 r.).

Z kolei na No. 1 Court, czyli drugim największym korcie kompleksu, na którym zagra dziś Świątek, występował wczoraj Jannik Sinner, który od niespełna miesiąca jest nowym liderem rankingu ATP. Przed Polką wystąpi Jelena Rybakina, rankingowa "czwórka", triumfatorka Wimbledonu z 2022 r.

Widać zatem klucz, którym posługują się organizatorzy Wimbledonu przy układaniu terminarza na pierwsze dni. Najważniejsze są dla nich spotkania Brytyjczyków i byłych triumfatorów. Trzymają się zatem wieloletniej tradycji. Z tego trendu wyłamuje się jedynie zaplanowanie meczu z udziałem Gauff, ale tutaj usprawiedliwieniem może być drabinka - Amerykanka jest najwyżej rozstawiona w swojej połowie drabinki, na Świątek i Rybakinę może trafić dopiero w finale.

Nie wszyscy jednak rozumieją taką logikę organizatorów. W sieci można spotkać komentarze pełne niezadowolenia, że Świątek nie zagra z Kenin na korcie centralnym. Uważają, że spotkania z udziałem tenisistki tej klasy, która dominuje na świecie, powinny odbywać się na najważniejszej arenie kompleksu.

"Ten mecz Świątek powinien odbyć się na korcie centralnym, ale Vondrousova tradycyjnie rozpocznie jutro grę jako obrończyni tytułu", "Mają innych do wystawienia tam", Świątek kontra Kenin to prawdopodobnie mecz dnia - pisali użytkownicy Twittera.

Mecz Iga Świątek - Sofia Kenin powinien rozpocząć się najwcześniej ok. godz. 17:30.