Wimbledon rozpoczął się w poniedziałek, a my mieliśmy już kilka zaskoczeń. U panów z imprezą pożegnał się Adrian Mannarino, w drabince pań nie ma już Karoliny Pliskovej, Karoliny Muchovej, Qinwen Zheng czy Mirry Andriejewej. Polscy fani czekają zaś na starty Magdaleny Fręch, Magdy Linette, Igi Świątek. Oczy tenisowego świata są więc skupione na londyńskich kortach, ale z tej uwagi chcą również skorzystać aktywiści. Ich ostatnie działania przedstawiła właśnie stacja CNN.

Aktywiści uderzają w Wimbledon i sponsora

Aktywiści z grupy Brandalism rozpoczęli w Londynie kampanię przeciwko Barclays Bank. To jeden ze sponsorów Wimbledonu. Dlaczego stał się celem aktywistów? Ze względu na rzekome powiązania firmy z przemysłem paliw kopalnych i grupami dostarczającymi broń do Izraela.

Barclays podpisał wieloletnią umowę z Wimbledonem opiewającą na kwotę aż 25 mln dol. - Ceniony wizerunek Wimbledonu jako miejsca spotkań na truskawkach z bitą śmietaną został całkowicie zszargany przez decyzję o nawiązaniu współpracy z Barclays, najbardziej toksycznym bankiem w Europie. Ten bank nadal pompuje miliony w handel bronią i firmy paliw kopalnych, napędzając chaos klimatyczny. Wimbledon musi przestać ukrywać karygodny brak moralności Barclays i natychmiast zakończyć umowę sponsorską - powiedział rzecznik grupy Brandalism Kit Speedwell.

Jednym ze sposobów protestu aktywistów są bilbordy, które mają obnażyć patologie banku. Można je zobaczyć na ulicach Londynu czy stacjach metra. CNN pokazało dwa z nich. Pierwszy pokazuje tenisistę leżącego na korcie w kałuży krwi, obok niego powstał krater, prawdopodobnie po uderzeniu rakiety. Grafikę okraszono hasłem mającym opisać niemoralną działalność Barclays: "Od Gazy po globalne ocieplenie. Zarabiamy krocie".

Drugi bilbord przedstawia serwującego tenisistę na jednej połowie, a na drugiej morze oleju. Dołączono logotypy Wimbledonu i Barclays, wskazując, że zarówno organizatorzy turnieju, jak i bank przyczyniają się do kryzysu klimatycznego. "Debel przeciwko klimatowi" - podpisano.

Brandalism to grupa aktywistów, która akcje opiera na tzw. działalności wywrotowej (osłabienie siły, morale i wiarygodności ludzi lub instytucji), zagłuszaniu kultury (tworzenie reklam w opozycji do tych komercyjnych, zmieniając ich pierwotną semantykę) i sztuce protestacyjnej. To zupełnie odmienny charakter od akcji "Just Stop Oil", innej głośnej grupy aktywistów, której działalność jest powszechnie uznawana za kontrowersyjną (zakłócanie wydarzeń sportowych i kulturowych, umyślne niszczenie obiektów i zabytków).

Brandalism nie jest jedyną grupą protestującą w trakcie Wimbledonu. Palestine Solidarity Campaign zorganizowała w poniedziałek protest. Ponad sto osób apelowało, aby organizatorzy turnieju zrezygnowali ze współpracy z Barclays. Bank miał udzielić pożyczek firmom produkującym broń i technologię militarną, która później jest stosowana w atakach na Palestynę.

Bank odpowiada aktywistom

Barclays wydał w końcu oświadczenie w sprawie akcji. Z treści wynika, że nie przejmuje się działalnością aktywistów i zamierza kontynuować współpracę z Wimbledonem. Nie komentuje kwestii kontrowersyjności swoich klientów. Bank zapewnił, że nadal będzie inwestował w sektor energetyczny i paliwowy, zgodnie z przyjętą strategią.

"Barclays Bank jest dumny z partnerstwa z organizatorami Wimbledonu, którzy wspierają rozwój młodych ludzi w Wielkiej Brytanii za pośrednictwem Fundacji Wimbledon. Podobnie jak wiele innych banków, świadczymy usługi finansowe firmom dostarczającym produkty obronne do Wielkiej Brytanii, NATO i jego sojuszników. Usługi te nie obejmowały inwestycji dla Barclays. Decyzje w sprawie wdrożenia embarga na broń dla innych krajów należą do kompetencji odpowiednich wybranych rządów. Inwestowanie w aktywa naftowe i gazowe będzie nadal ważne, w miarę rozwoju branży czystej energii. Będziemy zaangażowani w finansowanie sektora energetycznego w okresie przejściowym, przekazując bilion dolarów na zrównoważone przejście w 2030 r., w celu zbudowania czystszego i bezpieczniejszego systemu energetycznego" - czytamy w oświadczeniu podanym przez CNN.

Do sprawy odnieśli się też organizatorzy Wimbledonu, którzy nie zamierzają zrywać współpracy. "Barclays jest naszym ważnym partnerem i ściśle współpracujemy w wielu obszarach, w tym w ramach programu Set for Success, który pomaga wspierać uczniów szkół średnich pochodzących z niezamożnych rodzin" - czytamy.

Wimbledon potrwa do 14 lipca. Iga Świątek i Magdalena Fręch mają rozpocząć swoje spotkania ok. godz. 17:30, a Magda Linette o 18:30.