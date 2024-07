Słowa podczas meczu Wimbledonu oburzyły wielu. "Przepraszam"

W poniedziałek 1 lipca rozpoczął się turniej wielkoszlemowy organizowany na kortach trawiastych, czyli Wimbledon. Obrońcą tytułu wśród mężczyzn jest Carlos Alcaraz (3. ATP), a wśród kobiet Marketa Vondrousova (6. WTA). W zmaganiach rozgrywanych w Londynie wystąpią m.in. Iga Świątek (1. WTA) i Hubert Hurkach (7. ATP). A odpowiedni komentarz do turnieju zapewni m.in. Andrew Castle.

Brytyjczyka nikomu z fanów Wimbledonu nie trzeba przedstawiać. 60-latek jest jednym z najlepszych brytyjskich tenisistów swoich czasów. W 1986 roku był numerem jeden w swojej ojczyźnie, a rok później zdobył popularność na arenie międzynarodowej głównie ze względu na awans do finału gry mieszanej w wielkoszlemowym Australian Open. W trakcie kariery zdobył trzy tytułu ATP w grze podwójnej mężczyzn, a także jeden tytuł w zawodach ATP Challenger Tour. W 1986 roku osiągnął najwyższą w karierze pozycję w rankingu ATP gry pojedynczej oraz mieszanej, zajmując kolejno 80. i 45. miejsce.

Seksistowski komentarz Andrew'a Castle. Musiał przepraszać

Po zakończeniu kariery Andrew Castle został komentatorem tenisa. Kilka lat temu znalazł się w ogniu krytyki, gdy podczas jednego z programów BBC pozwolił sobie na seksistowski żart dotyczący wyglądu Jenny Bate, żony brytyjskiego tenisisty Marcusa Willisa, która jest dentystką. "Mój dentysta tak nie wygląda" - wypalił w trakcie transmisji.

Jego zachowanie na antenie wywołało prawdziwą burzę nie tylko wśród widzów. W mediach społecznościowych fani oskarżyli go o seksizm. "Wracaj do tenisa" - można było przeczytać w jednym z komentarzy. "Wiedziałem, że znajdzie się ktoś taki jak ty, kto to skomentuje. Jesteś zbyt poważny, brakuje ci poczucia humoru" - odpisał były tenisista w sieci, po czym zreflektował się i przeprosił za swoje zachowanie. "Przepraszam. Nigdy nie chciałem nikogo zdenerwować".

Od czasu do czasu Castle popełnia także językowe gafy. W ostatnim czasie miał m.in. problem z poprawnym wymówieniem nazwiska hiszpańskiego tenisisty Carlosa Alcaraza (3. ATP).