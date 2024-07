Kiedy mecz Hurkacza? O której oglądać Wimbledon? [TRANSMISJA, WYNIK NA ŻYWO]

Hubert Hurkacz (7. ATP) po czwartej rundzie Rolanda Garrosa przeniósł się na nawierzchnię trawiastą i rozegrał kapitalny turniej w Halle. Na niemieckich kortach dotarł aż do finału, po drodze pokonując Alexandra Zvereva (4. ATP) i uległ tylko liderowi światowego rankingu Jannikowi Sinnerowi (1. ATP) 0:2 po dwóch tie-breakach. To świetny prognostyk przed Wimbledonem.

Po dobrym występie w Halle czas na zmagania w Wimbledonie, które Hurkacz powinien rozpocząć od teoretycznie łatwego spotkania. Jego rywalem będzie notowany w drugiej setce rankingu Radu Albot (144. ATP), który do zmagań dostał się poprzez kwalifikacje. W nich Mołdawianin pokonał tylko jednego, wyżej notowanego rywala. W finale ograł Daniela Alehiego Galana (103. ATP) w czterosetowym pojedynku.

Oczywiście Hurkacz będzie faworytem zmagań na brytyjskich kortach, gdzie jego najlepszy wynik to półfinał w 2021 roku. Rok później zdarzyła mu się jednak wpadka i odpadł w pierwszej rundzie, a podczas ostatniego Wimbledonu dotarł do czwartej rundy zmagań. Bilans Polaka na tym Wielkim Szlemie to 10 wygranych i pięć porażek.

- Planem jest podniesienie pucharu. Po to się tu przyjeżdża. Trzeba wyjść, zagrać dobry mecz ze swojej strony i wtedy będą duże szanse na sukces - zapowiadał Hurkacz przed startem turnieju. O formie Polaka przekonamy się już w pierwszej rundzie.

Mecz Huberta Hurkacza z Radu Albotem odbędzie się we wtorek 2 lipca i rozpocznie zmagania na korcie trzecim. Oznacza to, że Polak i Mołdawianin na kort wyjdą o 12:00 czasu polskiego. Transmisję telewizyjną przeprowadzi stacja Polsat Sport, a w internecie będzie dostępny stream w aplikacji Polsat Box Go. Zapraszamy również do śledzenia relacji i wyniku na żywo na Sport.pl oraz w naszej aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.