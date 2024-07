Gdzie oglądać Igę Świątek? Wimbledon na żywo dzisiaj [TRANSMISJA, WYNIK NA ŻYWO]

Iga Świątek (1. WTA) po triumfie z Jasmine Paolini (7. WTA) w finale Rolanda Garrosa nie zagrała w ani jednym turnieju. Polka miała pojawić się na kortach w Berlinie, ale z powodu zmęczenia wycofała się z rywalizacji. Po trzech tygodniach przerwy wróci do rywalizacji i od razu czeka ją kolejny Wielki Szlem - Wimbledon. W nim liderka światowego rankingu nie radziła sobie najlepiej.

REKLAMA

Zobacz wideo Wilfredo Leon zawodnikiem BOGDANKI LUK Lublin! "Trzeba działać"

Kiedy gra dziś Iga Świątek? Świątek - Kenin na Wimbledonie

Dla Świątek gra na nawierzchni trawiastej nie jest ulubioną i zdecydowanie nie należy do jej najsilniejszych stron. Polka jeszcze nigdy nie wygrała na niej turnieju, a w samym Wimbledonie jej najlepszy wynik to ćwierćfinał w 2023 roku. Wcześniej na brytyjskich kortach dostawała się też do III i IV rundy, a jej bilans meczów to 9-4.

Powrót do gry na Wimbledonie powinien być dla niej jednak dość spokojny, ale nie najłatwiejszy. Rywalką Polki w pierwszej rundzie będzie Sofia Kenin (49. WTA), a więc triumfatorka Australian Open z 2019 roku. To już druga sytuacja w tym roku, kiedy to liderka WTA i Amerykanka spotykają się w pierwszej rundzie Wielkiego Szlema.

W Australii lepsza okazała się Świątek, ale stracie sprawiło jej problemy. Finalnie wygrała jednak 7:6(2), 6:2 po prawie dwugodzinnym boju. Wcześniej obie panie mierzyły się jeszcze dwa razy. W juniorskim French Open w 2016 roku i w finale seniorskiego French Open w 2020 roku. Oba te spotkania Świątek wygrała 2:0, a więc jej bilans z tą rywalką to 3-0.

Kiedy mecz Światek dzisiaj? Gdzie oglądać Świątek - Kenin na Wimbledonie? [TRANSMISJA, STREAM ONLINE, WYNIK NA ŻYWO]

Mecz Igi Świątek z Sofią Kenin odbędzie się we wtorek 2 lipca jako trzeci od 12:00 na pierwszym korcie Wimbledonu. Tuż przed nim zagrają Roberto Carballesa Baena (64. ATP) i Alexander Zverev (4. ATP), a Polka i Amerykanka powinny rozpocząć spotkanie około 17:00. Transmisję telewizyjną przeprowadzi stacja Polsat Sport, a w internecie Polsat Box Go. Zapraszamy również do śledzenia relacji i wyniku na żywo na Sport.pl oraz w naszej aplikacji mobilnej Spor.pl. LIVE.