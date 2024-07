Radwańska wraca na korty Wimbledonu. Znów powalczy o zwycięstwo

Co prawda Agnieszka Radwańska zakończyła karierę w listopadzie 2018 r., ale wciąż pozostaje aktywna w tenisowym świecie. Ostatnio brała udział w turnieju legend podczas wielkoszlemowego Roland Garros, gdzie jej partnerką w deblu była Lindsay Davenport, a w mikście Sebastien Grosjean. W latach 2005-2018 Radwańska wygrała 20 turniejów w cyklu WTA, a w lipcu 2012 r. była notowana na drugim miejscu w rankingu WTA.

Zdecydowanie najlepiej spośród wszystkich turniejów rangi Wielkiego Szlema Radwańska radziła sobie podczas Wimbledonu. Tam dotarła do finału w 2012 r., ale jednak przegrała 1:6, 7:5, 2:6 z Sereną Williams. W 2013 i 2015 r. Radwańska grała w półfinale Wimbledonu, natomiast w 2008 oraz 2009 r. docierała do ćwierćfinału. Na kortach trawiastych Radwańska zaliczyła 65 zwycięstw oraz 28 porażek, co daje jej skuteczność zwycięstw na poziomie 70 proc.

Kolejny udział Agnieszki Radwańskiej w turnieju legend. Powrót na korty Wimbledonu

Teraz Radwańska weźmie udział w turnieju legend podczas trwającej edycji Wimbledonu, a konkretniej w rywalizacji deblowej. Tam jej partnerką będzie Włoszka Francesca Schiavone, czyli triumfatorka Roland Garros z 2010 r. i ćwierćfinalistka Wimbledonu z 2009 r. Polsko-włoski duet będzie jedną z ośmiu par biorących udział w zawodach.

Wśród pozostałych zawodniczek biorących udział w kobiecym deblu w turnieju legend są m.in. Ashleigh Barty (Australia), Samantha Stosur (Australia), Kim Clijsters (Belgia), Martina Hingis (Szwajcaria), Johanna Konta (Wielka Brytania), Andrea Petković (Niemcy) czy Coco Vandeweghe (Stany Zjednoczone).

Radwańska zagra w turnieju legend podczas Wimbledonu po raz trzeci z rzędu. W 2022 r. partnerką Agnieszki była Serbka Jelena Janković, ale ten duet zakończył rywalizację w grupie. W 2023 r. Radwańska grała w duecie z Brytyjką Katie O'Brien oraz Chinką Li Na, natomiast nie wygrała żadnego meczu.

Poza rywalizacją w turnieju legend na Wimbledonie będą walczyć pozostali Polacy: Iga Świątek, Hubert Hurkacz, Magdalena Fręch, Magda Linette czy Tomasz Berkieta. Relacje tekstowe na żywo z meczów Wimbledonu w Sport.pl, a także w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.