Koszmar trwa. Nie tylko Sabalenka. Pogromczyni Świątek wycofuje się z Wimbledonu!

Jekatierina Aleksandrowa (22. WTA) przed startem Wimbledonu nie była wskazywana w gronie faworytek do triumfu, ale można było zakładać, że stać ją na kilka dobrych występów. Zwłaszcza że Rosjanka była jedną z czterech zawodniczek w całej stawce, które w tym sezonie zdołały ograć Igę Świątek (1. WTA). Teraz wiadomo jednak, że Aleksandrowa na Wimbledonie nie zagra.

Szok tuż przed startem. Jekatierina Aleksandrowa wycofała się z Wimbledonu

Rosjanka już w pierwszej rundzie miała stoczyć hitowy pojedynek na korcie z Emmą Raducanu (135. WTA), a więc byłą mistrzynią US Open. To starcie jawiło się jako jeden z hitów pierwszej rundy, ale już wiemy, że do niego nie dojdzie. Organizatorzy turnieju poinformowali, że Aleksandrowa nie weźmie udziału w zmaganiach na brytyjskich kortach.

Oficjalnym powodem wycofania się Rosjanki jest choroba. Na razie zawodniczka nie wyjaśniła jednak, dlaczego zdrowie nie pozwoliło jej zagrać na Wimbledonie. Z pewnością na tej sytuacji skorzysta jej rywalka. Raducanu nie zmierzy się ze znacznie wyżej notowaną rywalką, a ze szczęśliwą przegraną z kwalifikacji.

Brytyjka będzie faworytką, bo jej rywalka to Renata Zarazua (98. WTA). Co prawda meksykańska tenisistka jest wyżej notowana od Raducanu, ale w kwalifikacjach odpadła z Mccartney Kessler (119. WTA) po trzysetowym boju. Starcie Raducanu z Zarazuą zaplanowano na poniedziałek 1 lipca po 16:30.

Pierwszego dnia Wimbledonu odbędą się starcia w dolnej części drabinki. W ani jednym z tych spotkań nie zobaczymy reprezentantki Polski. Iga Świątek (1. WTA) do rywalizacji przystąpi we wtorek 2 lipca, a jej pierwszą rywalką będzie Sofia Kenin (49. WTA). Tego samego dnia zagrają także Magdalena Fręch (56. WTA) oraz Magda Linette (44. WTA).