Polacy mogą zobaczyć Świątek za darmo na Wimbledonie. Sensacyjny głos z Polsatu

Kibice tenisa w Polsce nie mają łatwo, jeśli chcą obejrzeć mecze Igi Świątek bądź Huberta Hurkacza. Niemalże wszystkie ich spotkania są pokazywane na kodowanych, dodatkowo płatnych kanałach. Zdarzają się wyjątki, jak np. stacja Canal+, która transmitowała kilka meczów tenisistki na YouTube. Z kolei finały turniejów wielkoszlemowych z udziałem Świątek były w otwartym TVN-ie. Kilka dni temu dostaliśmy zapowiedź, że pierwszy mecz 23-latki w Wimbledonie zostanie pokazany w otwartym Polsacie.

Polsat pokaże kolejne mecze Igi Świątek w otwartym paśmie? Kmita tego nie wyklucza

Czy jednak Polsat pójdzie za ciosem i pokaże kolejne mecze Świątek bądź też Hurkacza w otwartym paśmie? Chociażby finał turnieju, gdyby doszło do takiej sytuacji? Na to pytanie odpowiedział szef Polsatu Sport Marian Kmita w rozmowie z portalem wirtualnemedia.pl.

- Myślę, że tak. Nie chcę tego przesądzać, ale skoro przywróciliśmy siatkówkę na otwarte kanały Polsatu i TV4 to myślę, że i w przypadku tenisa prezes wyszedłby naprzeciw oczekiwaniom kibiców. Decyzja TVN-u by transmitować pojedynek finałowy Igi Świątek w Roland Garros jest dobrym przykładem do naśladowania - powiedział Kmita.

Pozostaje więc trzymać kciuki za dobre wyniki i być może 13 bądź 14 lipca Polsat pokaże mecz finałowy z udziałem Świątek bądź Hurkacza. Polka najdalej w Wimbledonie dotarła do ćwierćfinału w 2023 roku. Z kolei Hurkacz najbliżej wygranej był w 2021 roku. Wtedy odpadł w półfinale turnieju na londyńskich kortach.

W meczu pierwszej rundy Wimbledonu Iga Świątek zmierzy się z Sofią Kenin (48. WTA). Obie panie grały ze sobą dotychczas trzykrotnie i każdy z tych meczów kończył się wygraną Polki. To spotkanie zostanie rozegrane we wtorek 2 lipca.