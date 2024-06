Djoković wyszedł na kort i ogłosił, co z Wimbledonem. Wszystko jasne

Novak Djoković to jedna z największych tenisowych legend w historii. Nie inaczej jest na kortach Wimbledonu. Tylko jeden tenisista więcej razy wygrywał brytyjską wielkoszlemową rywalizację - Roger Federer. Szwajcar zostawał mistrzem Wimbledonu ośmiokrotnie, Serb siedem razy. Czy uda mu się dogonić wielkiego rywala?

REKLAMA

Zobacz wideo Skarga na dziennikarza Polsatu

Djoković zabrał głos. Chodzi o tegoroczny Wimbledon

Trwający rok nie jest dla 37-latka udany. Nie udało mu się jeszcze zagrać w żadnym finale, a problemy zdrowotne poddały w wątpliwość jego kolejne starty. Co więcej - ostatnio zamiast na korcie błyszczał na piłkarskim stadionie - odwiedził jedną z aren Euro 2024. Wydawało się, że ze względu na operację będzie musiał opuścić Wimbledon i zbliżające się wielkimi krokami igrzyska olimpijskie w Paryżu.

Tak się jednak nie stanie. Serb wziął udział w treningowym meczu na londyńskim korcie. Przegrał z Daniiłem Miedwiediewem 3:6, 4:6, ale nie traci optymizmu przed Wimbledonem. - Nie odczuwałem bólu i bardzo mnie to cieszy. Mogę powiedzieć, że naprawdę dobrze się dzisiaj bawiłem. Tenis bez bólu to najlepszy tenis. To był świetny test przeciwko jednemu z najlepszych zawodników na świecie. Rozegrałem kilka setów treningowych, ale naprawdę chciałem się sprawdzić - przyznał cytowany przez portal tennisuptodate.com.

Przypomnijmy, że nie tak dawno Djoković stracił pozycję lidera rankingu ATP. Obecnie w światowej rywalizacji prowadzi Włoch Jannik Sinner. Serb traci do niego ponad 1,5 tysiąca punktów. Podczas Wimbledonu, choć nie będzie to łatwe, 37-latek będzie chciał udowodnić swoją wielkość. Ostatni raz ten turniej wygrał w 2022 roku. Wówczas w czterech setach pokonał Nicka Kyrgiosa.

Początek tegorocznych zmagań Djokovicia już w poniedziałek 1 lipca. Zmierzy się z Czechem Vitem Koprivą (123. ATP) i będzie faworytem tego pojedynku.