Eugenie Bouchard z pewnością do końca życia zapamięta 2014 rok. Wówczas Kanadyjka została jedną z gwiazd światowego tenisa. Bouchard zagrała w finale Wimbledonu, w Australian Open i Roland Garros docierała do półfinałów, a w rankingu WTA zajmowała piątą pozycję. Dziś po tamtych sukcesach zostały tylko wspomnienia.

30-latka obecnie zajmuje 522. miejsce w światowym rankingu. W tym roku zagrał tylko trzy mecze, dwa z nich wygrała. Na turnieju W75 Zephyrhills w Stanach Zjednoczonych pokonała Litwinkę Justinę Mikulskytę (256. WTA) 6:1, 6:2 i Węgierkę Fanny Stollar (290. WTA) 6:1, 2:6, 6:4, a następnie - w starciu z Kaylą Day (129. WTA) w ćwierćfinale - skreczowała.

Szczere wyznanie Eugenie Bouchard o tenisie

Ostatnio Kanadyjka udzieliła wywiadu Valerii Lipovetsky, w którym ujawniła, że tenis pomaga zwiększyć seksapil. - Tenis, przede wszystkim, jest świetnym sportem dla tej seksapilowej strony - powiedziała Kanadyjka. - Nosimy krótkie spódniczki. Nosimy podkoszulki. Fajnie jest włączyć telewizor i to oglądać - kontynuowała Bouchard.

W dalszej części rozmowy Bouchard przyznała, że stała się atrakcyjnym "towarem" wizerunkowym dla różnych firm. - Od razu otrzymałam świetne oferty marketingowe poza kortem. Kilka razy poproszono mnie o udział w wydaniu Sports IIIustrated Swimsuit. Podążanie tą ścieżką zdecydowanie było na mojej liście rzeczy do zrobienia. To zdecydowanie część mnie, ponieważ uważam, że to jest świetne - zaznaczyła.

- To jest dobre dla kobiecego tenisa i dla sportu kobiecego. To jest dobre dla wszystkiego. Im bardziej zwiększymy bazę fanów, tym więcej będziemy zarabiać - podsumowała.

Bouchard jest przez wielu nazywana "najpiękniejszą tenisistką świata". Jakiś czas temu, gdy pojawiła się w telewizji w roli eksperta, opublikowała serię zdjęć na Instagramie, na których pozowała w cukierkowej sukience. Kibice dosłownie nie mogli się napatrzeć. "Jak Barbie... a nawet jeszcze piękniejsza"- pisali.