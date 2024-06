Znakomite wieści dla Świątek. Navratilova ogłasza tuż przed Wimbledonem

Przed Igą Świątek prawdopodobnie najtrudniejszy turniej wielkoszlemowy w całej karierze. Na najmniej ulubionej nawierzchni, bez wcześniejszej gry w mniejszych turniejach, do tego z bardzo trudną drabinką, gdzie ma same niewygodne rywalki. - Nadal ma wiele do poprawy - wskazała w najnowszym wywiadzie legenda kobiecego tenisa, Martina Navratilova, która z optymizmem patrzy na dalsze poczynania Polki.

