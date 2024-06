Była rywalką Igi Świątek i czołową tenisistką. Wraca z emerytury

Roland Garros, Wimbledon, WTA Finals, WTA 1000 w Katarze, China Open - to część z turniejów, które w trakcie kariery wygrała Hiszpanka Garbine Muguruza. Była liderka światowego rankingu zagrała ostatni mecz w karierze 30 stycznia 2023 r. W kwietniu br. Muguruza ogłosiła, że kończy karierę w wieku 30 lat. "Tenis dał mi wiele w tej pierwszej części mojego życia. To była fantastyczna podróż, podczas której przeżyłam wyjątkowe sytuacje. Jestem ogromnie wdzięczna wszystkim osobom, które pomogły i towarzyszyły mi przez cały ten rozdział" - przekazała tenisistka na pożegnalnej konferencji.

Teraz okazuje się, że Muguruza wraca do kobiecego tenisa. Tym razem już w zupełnie innej roli.

Była mistrzyni Roland Garros i Wimbledonu dyrektorem WTA Finals. "Wzór do naśladowania"

Oficjalna strona WTA ogłosiła, że Muguruza została wybrana dyrektor turnieju WTA Finals, który w latach 2024-2026 odbędzie się w Rijadzie w Arabii Saudyjskiej. "Czuję się zaszczycona, że mogę się przyczynić do budowy przyszłości tego wspaniałego sportu jako dyrektor turnieju. Wiem, jak wyjątkowe jest to wydarzenie dla najlepszych zawodniczek. Jestem podekscytowana współpracą ze wspaniałym zespołem, z którym chcę zaprezentować wizytówkę kobiecego tenisa, która nie tylko rozwija grę, ale zachęca fanów do realizacji swoich marzeń" - mówiła Muguruza, cytowana w komunikacie WTA.

"Garbine to globalny wzór do naśladowania, który rozumie siłę sportu, by zmieniać ludzi ze wszystkich środowisk. Wiem, że Muguruza będzie dbać o interesy zawodniczek, pozostając oddaną szerszym celom uczestnictwa, integracji i wartościom, na bazie których powstała WTA. Garbine to mistrzyni na korcie i poza nim, a także idealna kandydatka do tej kluczowej roli. To będzie ekscytujący finał WTA" - dodał Steve Simon, prezes WTA.

Strona WTA zauważa, że Muguruza dołącza do listy byłych zawodniczek, które zostają dyrektorami turniejów w cyklu WTA. W tym gronie jest m.in. Anke Huber w Stuttgarcie, Alicia Molik w Adelajdzie, Laura Robson w Nottingham czy Barbara Rittner z Berlina. Warto dodać, że dyrektorem wielkoszlemowego Roland Garros jest Amelie Mauresmo.

Muguruza wygrała WTA Finals w 2021 r., kiedy to pokonała w finale 6:3, 7:5 Estonkę Anett Kontaveit. W półfinale Muguruza wyeliminowała Paulę Badosę, a poza Kontaveit grała w grupie z Karoliną Pliskovą i Barborą Krejcikovą.

W kontekście WTA Finals warto dodać, że obecnie Iga Świątek jest jedyną tenisistką, która jest pewna gry w turnieju finałowym. Na miejscach 2-8 w rankingu WTA Race (stan na 27 czerwca br.) znajduje się Aryna Sabalenka, Jelena Rybakina, Coco Gauff, Jasmine Paolini, Danielle Collins, Qinwen Zheng oraz Jelena Ostapenko.